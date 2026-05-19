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    首頁 > 社會

    毒駕宣戰！ 劉世芳：朝列換照標準、限制取得駕照方向

    2026/05/19 11:36 記者邱俊福／台北報導
    刑事警察局召開「向毒駕宣戰打擊喪屍煙毒」記者會，內政部長劉世芳、法務部檢察司副司長簡美慧、交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦、台灣高等檢察署主任檢察官張云綺等相關部會共同出席，宣示打擊毒駕決心。（記者邱俊福攝）

    刑事警察局召開「向毒駕宣戰打擊喪屍煙毒」記者會，內政部長劉世芳、法務部檢察司副司長簡美慧、交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦、台灣高等檢察署主任檢察官張云綺等相關部會共同出席，宣示打擊毒駕決心。（記者邱俊福攝）

    面對近期國內發生多起毒駕傷亡案件，引發社會高度關注，內政部今日於刑事警察局召開「向毒駕宣戰打擊喪屍煙毒」記者會，內政部長劉世芳、法務部檢察司副司長簡美慧、交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦、台灣高等檢察署主任檢察官張云綺等相關部會共同出席；劉世芳受訪強調，目前跟司法院、交通部等相關單位討論過，預防性羈押若有案底，或是這方面的現行犯與涉有毒品吸食案件，交通部列為下次換照標準，或是限制取得駕照，因沒有駕照上路的可能性就很低，希望讓毒駕遠離方向盤。

    對此，胡廸琦則表達，加強毒駕的防制是各部會共同努力的方向，本月11日就檢討過處罰條例要加重罰款、同車連坐罰，強制尿液採檢，以及吊銷駕照重新考領須有戒治依據等，而從源頭管理，有吸食毒品的要檢討持照資格，交通與內政二部會已有共識，條文細節會盡快進一步討論。

    此外，對於原任職於高雄市警局的員警，涉嫌利用職權對6名報案女性拍攝隱私影像，並以AI合成裸照被起訴案件；劉世芳高雄市警察局已第一時間將其免職，行政處分已處理完畢，未來性平教育問題，將督促高雄市警局按照相關法規跟現職員警做教導，而性別平等工作法不是只有告訴員警知道這件事，如何執法也會列入。

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