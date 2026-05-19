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    首頁 > 社會

    提款車手踢鐵板！超商店員報警 越男判刑3年半

    2026/05/19 11:45 記者顏宏駿／彰化報導
    越籍車手住處搜出43張提款卡，11人受害，被判刑3年6月。示意圖。（資料照）

    越籍車手住處搜出43張提款卡，11人受害，被判刑3年6月。示意圖。（資料照）

    彰化縣黃姓越籍移工，三天兩頭往便利超商ATM提款，店家起疑其為「提款車手」報警，警方掌握證據，到黃男住處搜索，起出43張金融機構提款卡、多支行動電話及現金11萬9千元，進一步追查發現，這些現金都是過去2天分12次提領，共有11人受害。黃男被依參與犯罪組織罪、加重詐欺罪及洗錢罪等罪名，判處有期徒刑3年6個月，刑滿後驅逐出境。

    這是少數詐騙贓款在第一時間取回，車手又被重判的案例，一切都歸功於機警的超商店員。

    黃男為避免行跡曝光，去年9月4、5日連續2天騎電動車在彰化市的便利超商提領，其中一間超商提領4次，店員發現他行跡可疑，向店長報告並報警。警方調出監視器畫面，鎖定黃男所為，持搜索票到黃男住處搜索，裡面發現43張金融機構提款卡、多支行動電話及現金11萬9千元，初步清查共有11名受害人，每人最多被騙6萬，最少1萬元，總詐騙金額78萬元，其中近11萬9千元流到黃男持有的提款卡帳戶被提走，黃男坦言他只提11萬9千元，其它詐款跟他無關。

    法官表示，該案共涉及11名被害人，黃男共犯11罪，各罪分論併罰，考量其坦承態度、犯罪所得未繳交、無和解意願，在台工廠工作、需撫養家人等情，量處3年6個月有期徒刑。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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