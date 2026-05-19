少年與母爭吵竟奪車駛離！ 警破窗驚險攔阻

花蓮縣吉安鄉昨日下午發生一起驚險的少年奪車案件，吉安警分局員警直接破窗控制少年。（民眾提供）

花蓮縣吉安鄉昨日下午發生一起驚險的少年奪車案件。14歲國中生疑因不滿被母親責備，竟在車上與母親爆發爭執，隨後把行駛中的車輛熄火，母親氣憤下車，走到副駕駛座旁開罵，少年竟直接把車開走，母沿街追逐，全程被路人拍攝貼上社群網路，警方到場後為避免傷及路人，果斷採取破窗方式控制少年，所幸整起事件未造成人員傷亡。

據了解，44歲張姓婦人昨下午4點多，開車前往國中接兒子放學，行經吉安鄉吉安路一段時，母子兩人疑因課業問題在車內發生激烈口角。爭吵過程中，少年竟直接轉動車鑰匙導致車輛熄火，張母見狀無奈下車報警求助。未料，正在張母報警之際，少年竟直接爬到駕駛座並啟動引擎欲駕車離去。

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張母見兒子要開車，邊跑邊追並試圖肉身攔車，警方獲報趕抵時，少年仍拒不配合，踩油門持續緩慢，向前行駛約20公尺，員警考量少年根本不會駕駛車輛，若任由其衝撞，恐對母親及路過民眾造成生命威脅，現場情況相當危急，立即在對向路口以警車阻擋，並在多次勸說無效後，在車主的同意下使用警棍破窗，迅速把少年帶下車並實施管束。

吉安警分局表示，整起事件並未造成人員受傷，警方在安撫母子雙方情緒後，已依規定通報社福及家防中心介入輔導，並針對少年無照駕駛行為依法告發，今年無照處罰新制上路，首次無照駕駛汽車罰3萬6000元起，最高6萬元。警方也呼籲，家長在教導孩子時若發生突發狀況，應保持理性溝通，避免過度情緒反應導致憾事發生。

花蓮縣吉安鄉昨日下午發生一起驚險的少年奪車案件，母親與警方追逐車輛制止遭拍下。（民眾提供）

花蓮縣吉安鄉昨日下午發生一起驚險的少年奪車案件，母親追逐車輛制止遭拍下。（民眾提供）

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