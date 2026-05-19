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    宜蘭女子擁2房欠稅27萬不理 買車未滿月遭智慧扣車下月拍賣

    2026/05/19 09:59 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭一名周姓女子欠稅27萬元，購買不到1個月的休旅車被查封。（圖由行政執行署宜蘭分署提供）

    宜蘭一名周姓女子欠稅27萬元，購買不到1個月的休旅車被查封。（圖由行政執行署宜蘭分署提供）

    宜蘭一名周姓女子欠繳房屋稅、地價稅及交通罰鍰合計27萬餘元，被移送法務部行政執行署宜蘭分署執行，沒想到開車進入宜蘭市區，被路邊停車通報系統發現，宜蘭分署人員查封她購買不到1個月的休旅車，周女所提分期清償未獲同意，車子將於6月2日拍賣。

    行政執行署宜蘭分署今天（19日）指出，周姓女子積欠27萬餘元稅款，宜蘭分署屢次通知繳納，她都置之不理，想要扣押存款也無結果，經查，她的名下擁有宜蘭市、礁溪共2房，生活重心以礁溪為主，很少進宜蘭市區。

    周女昨天駕駛買不到1個月的二手休旅車，載送親友到宜蘭市辦事，車子停在宜蘭市中山路三段智慧停車格，被路邊停車通報系統發現，宜蘭分署會同宜蘭縣政府財稅局派員查封，周女承諾每月可繳納1000至2000元，但因欠款金額已逾27萬元，執行人員不同意分期，把這輛2004年出廠的三菱休旅車移置指定保管處所，訂於6月2日下午3點在宜蘭分署拍賣。

    宜蘭分署提醒大家，收到使用牌照稅、燃料費、交通罰鍰等繳款書，務必在期限內繳納，以免移送執行後，被扣押存款、薪資、不動產或扣車，宜蘭分署將透過科技輔助，加強執行車輛稅、費、罰鍰之類交通專案。

    周女的休旅車被貼上查封封條。（圖由行政執行署宜蘭分署提供）

    周女的休旅車被貼上查封封條。（圖由行政執行署宜蘭分署提供）

    周女的休旅車被移置指定保管處所，訂於6月2日下午3點拍賣。（圖由行政執行署宜蘭分署提供）

    周女的休旅車被移置指定保管處所，訂於6月2日下午3點拍賣。（圖由行政執行署宜蘭分署提供）

    周女開車停進宜蘭市區智慧停車格，被路邊停車通報系統發現鎖定。（圖由行政執行署宜蘭分署提供）

    周女開車停進宜蘭市區智慧停車格，被路邊停車通報系統發現鎖定。（圖由行政執行署宜蘭分署提供）

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