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    首頁 > 生活

    全國學生音樂賽竹縣表現亮眼 楊文科頒獎表揚

    2026/05/19 10:02 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣今年在全國學生音樂比賽中大放異彩，早上獲縣長楊文科公開表揚。（記者黃美珠攝）

    新竹縣今年在全國學生音樂比賽中大放異彩，早上獲縣長楊文科公開表揚。（記者黃美珠攝）

    新竹縣參加114學年度全國學生音樂比賽，個人、團體共捧回31項特優與多項全國前6名。光明國小和成功國中分別創下單校多項特優記錄，前者打擊樂團更連13年獲肯定，成功國中弦樂團則第6次霸榜北區A組，就連採社團模式開辦訓練的直笛社團，也在全國音樂賽中拿下特優。

    光明國小獲特優的是：管樂合奏國小B組、打擊樂合奏以及弦樂合奏。

    成功國中則在：管弦樂合奏、管弦合奏、直笛合奏以及鋼琴三重奏4項摘下特優。

    縣府教育局長蔡淑貞說，這次新竹縣個人比賽，獲15項特優和全國前6名，其中特優裡面有5項是第1名。團體賽捧回16項特優、22項優等以及1個甲等。

    得獎名單：

    個人組特優全國第1名有：東興國中賴品融~中提琴獨奏國中A組。興隆國小姜亦庭~中提琴獨奏國小B組。教育局自學吳承祐~中提琴獨奏高中職B組。成功國中葉澐~小提琴獨奏國中A組。 六家國小蔡定霖~大提琴獨奏國小B組。國立關西高中王樂昀~中胡獨奏高中職B組。

    團體組得獎者：二重國中管樂合奏國中A組、自強國中管樂合奏國中A組。光明國小管樂合奏國小B組、打擊樂合奏、弦樂合奏。成功國中管弦樂合奏國中A組、弦樂合奏國中A組、直笛合奏、鋼琴三重奏國中A組，4項特優。

    東興國小弦樂合奏國小B組、興隆國小直笛合奏、新港國小口琴合奏、國立陽明交大附中混聲合唱、木管五重奏高中職B組。湖口國中木管五重奏國中A組、銅管五重奏國中A組。

    成功國中校長陳雯玲（左1）因該校同時攻掠成功4項團體組特優而笑逐顏開。（記者黃美珠攝）

    成功國中校長陳雯玲（左1）因該校同時攻掠成功4項團體組特優而笑逐顏開。（記者黃美珠攝）

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