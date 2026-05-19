捍衛祖先顏面！ 民俗專家廖大乙談女警冥婚遭污衊 上門討公道提告

民俗專家廖大乙遭到網路污衊將提告捍衛祖先顏面。（記者蔡宗勳攝）

民俗專家廖大乙日前針對車禍死亡女警鄭詠心其男友擬冥婚一事受訪時，呼籲鄭的男友應三思並擲筊取得亡靈同意，結果遭到網路霸凌與污衊，其中有位署名「李知淺」者留言「廖詐騙集團又來了」，讓廖大乙覺得愧對廖家列祖列宗與父母，循線查出「李知淺」住在嘉義縣朴子市並在上門討公道，由於「李知淺」堅稱並未指名，廖大乙決定提告捍衛祖先顏面。

廖大乙指出，就女警鄭詠心其男友擬冥婚一事，他是以民俗的觀點提出看法，並未誇大其辭，也沒有怪力亂神的言論，結果有些網友沒有細看內文，光看標題就進行網路霸凌，甚至誣衊，其中「廖詐騙集團又來了」踩到其底線，因為這已經將廖姓和詐騙集團做連結，污衊到廖家列祖列宗，不能再視為言論自由。

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廖大乙說，他持平的言論，卻被鍵盤俠、酸民等惡意攻擊，為了洗刷廖姓的不白之冤，花了一番功夫找出「李知淺」住在朴子，並在昨天登門造訪，結果「李知淺」本尊推說並未指名道姓，請其不要對號入座，這種躲在鍵盤背後誣衊人家祖先的做法，無法原諒，蒐集相關事證後將控告「李知淺」。

廖大乙強調，他本身從事園藝業，有穩定的收入，因為對宗教民俗及風水地理有所涉獵鑽研，才會與十方大眾分享節令運勢及時事分析，但秉持著「信仰是習性，談錢非宗教」為信念，純屬個人興趣與助人，更在神前下跪發下「呷神、呷佛萬代老孤苦」重誓，不曾以自己的民俗專業賺錢牟利，不料仍成攻擊目標，隨意在網路辱罵。

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