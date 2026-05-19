台南運河與京都琵琶湖 兩座古都「尚水」交流

日本京都訪團體驗台南運河遊船，欣賞河岸夜景。（台南市府提供）

台南運河今年迎來開通100週年，也是南市與日本古都京都締盟5週年，京都市上下水道管理局長吉川雅則率團訪台，透過實地參訪與文化交流，見證台南運河百年風華，也讓台南運河與京都「琵琶湖」跨國結下「尚水」情誼。

京都以千年古都聞名，台南則是台灣歷史最悠久的城市之一，兩市從2012年開始交流，2021年正式締盟，京都著名的「琵琶湖疏水」完工於1890年，至今仍持續使用，還被列為日本國寶與重要文化財產；而台南運河同樣已有百年歷史，兩座城市也因「老水道」結下特別情誼。

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市府特別安排訪團搭乘運河遊船，在文史工作者鄭道聰導覽下，沿途經過安平舊港口、安平海關、運河截流站、台南海關、舊魚市場以及河樂廣場等景點，從水路重新認識台南城市發展。夜晚河面燈光倒映，加上沿岸老建築與新景觀交錯，也讓日本訪賓稱讚。

除了運河，擁有百年歷史的台南山上花園水道博物館也是重點行程，由於訪團成員本身具有水利專業背景，對台南水道建設歷史相當有興趣，雙方也針對古老水利設施如何保存、活化交換不少意見。南市榮譽市民、京都市議會的寺田一博議員也來台參與部分行程，展現對台南與京都交流的支持。

台南市長黃偉哲表示，台南與京都不論官方或民間交流都相當密切，未來希望持續深化文化、水利及城市治理等合作。吉川雅則說，台南運河與京都琵琶湖疏水有許多相似之處，這趟交流收穫很多，也期待未來有更多互訪機會。

台南市長黃偉哲（左3）致贈訪團紀念品。（台南市府提供）

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