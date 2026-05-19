不只追人！彰化芳苑流浪犬闖豬舍亂咬 魚塭也遭殃

養豬業者發現，一隻黑狗闖入豬欄，企圖攻擊毛豬，直呼不可思議。（鄭鵬豐提供）

彰化縣芳苑鄉流浪犬問題嚴重，其中漢寶村近日更傳出流浪狗闖入養豬場、魚塭攻擊動物，造成毛豬受傷、魚隻死亡，讓養殖業者損失慘重卻求償無門。漢寶村長鄭鵬豐表示，流浪犬長期成群聚集，不僅深夜吠叫擾民，還闖入養豬場追咬豬隻，地方居民與養豬業者憂心有傳染疫病風險，盼相關單位盡速處理。

芳苑鄉漢寶村是彰化縣面積最大的村落，村內養豬場、養雞場及魚塭密集，但因地處偏遠，也成為流浪犬聚集熱區。

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鄭鵬豐表示，有養豬業者發現豬隻腹部、腰部出現不明撕裂傷，經連日巡查，16日上午親眼目睹一隻黑狗闖入豬欄，企圖攻擊毛豬，讓他當場看傻眼，直呼「第一次看到流浪狗跑進豬舍咬豬」。此外，流浪犬也盯上魚塭，利用魚塭收成後放水曬池時跑進淺水區獵食魚隻，然後叼著魚四處甩動，造成魚隻白白死亡與損失。

芳苑鄉公所表示，當地地廣人稀，流浪犬容易躲藏繁殖，鄉公所每年接獲逾百件通報，但成功誘捕數量仍有限，尤其俗稱「狗王」的大型兇猛流浪犬警覺性高，更難捕捉。目前公所持續提供誘捕籠，並與地方合作誘捕，也建議具攻擊性的犬隻完成結紮後不要再野放。

彰化縣動物防疫所長表示，狗與豬的共通疾病不多，但流浪犬在不同畜牧場間移動，仍可能增加疾病傳播風險，呼籲養豬場加強內外圍阻隔，避免流浪動物與野生動物進入，動防所也會協助地方進行誘捕作業。

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