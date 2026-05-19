移民署邀臨床心理師分享 照顧新住民壓力調適

移民署澎湖服務站，舉辦新住民研習活動。（移民署澎湖服務站提供）

移民署中區事務大隊澎湖縣服務站在我們的照顧咖啡館，辦理「幸福生活身心課」暨家庭教育法令宣導方案。邀請衛生福利部澎湖醫院身心科臨床心理師吳懿真擔任講師，透過心理健康與生活運動雙主題分享，引導學員學習壓力調適與自我照顧，提升新住民朋友在台生活的情緒韌性與身心健康。

吳懿真具備臨床心理與運動矯正雙專業背景，長期投入心理健康促進與壓力管理工作。此次課程中，她從新住民在異地生活常見的家庭照顧、語言文化及情緒孤單等壓力議題談起，運用生活中的案例，引導學員透過「心情溫度計」辨識壓力訊號，學習覺察自身心理狀態。

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吳懿真也分享「爆氣先等等」技巧及「正念呼吸」，練習在情緒來臨時，先暫停、觀察與理解自己，而非急著壓抑情緒。課程也結合「生活即運動」概念，介紹「推、拉、蹲、提、轉」5大基礎動作，並示範如何融入提菜籃、整理家務等日常生活情境中，讓學員在忙碌生活裡也能透過簡單活動維持健康。

澎湖縣服務站站主任江謀源表示，期盼透過課程讓新住民朋友，學習在忙碌生活中放慢腳步，建立正向的壓力調適與健康生活習慣。另外，移民署將辦理「新住民子女多元文化培育營-職涯體驗」透過職涯課程、企業參訪即實作體驗，協助青年學子探索未來方向，歡迎高中職以上學生踴躍報名參加，報名自即日起至6月5日止。

透過肢體舒展動作，讓新住民朋友在忙碌生活中喘息。（移民署澎湖服務站提供）

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