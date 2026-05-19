蘭嶼青竹絲血清僅1劑2人同時被咬 1人幸運先打、另1人命大撐到黑鷹急送

蘭嶼縣議員董昌華今天就島上醫療資源不足，質詢衛生局長。（記者黃明堂攝）

離島醫療資源不足，縣議員董昌華揭露日前蘭嶼有兩名鄉親同時遭到青竹絲咬傷，然而蘭嶼衛生所的青竹絲抗毒血清居然只有一劑。在「二人只能先救一個」的窘境下，其中一人幸運施打到最後一劑血清，另一人則因無藥可醫，只能在命懸一線之際，緊急申請黑鷹直升機後送回台灣本島急救。董昌華直言，該名患者真的是「命夠好」才撐到馬偕醫院，蘭嶼人真的沒有權利生大病？

除了毒蛇咬傷缺乏血清外，蘭嶼的慢性與突發性疾病醫療同樣暴露出巨大漏洞。董昌華今天在質詢中舉出另一個令人揪心的案例。該名蘭嶼患者在帶狀疱疹病發初期，同樣遇上衛生所帶狀疱疹藥物準備不足的情況，加上當時天候惡劣無法及時後送，導致患者被迫滯留蘭嶼。等到10天後終於脫困送醫時，早已錯過了黃金治療時間，造成嚴重且不可逆的神經受損，後續甚至痛到「頭快爆炸」，必須轉診到臺北榮總進行極為複雜的馬刀手術來緩解神經痛。

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他說這起事件凸顯出帶狀疱疹雖然看似常見，但在醫療資源匱乏的離島，一旦錯過黃金就醫期，對患者來說就是一場折磨至極的災難。

台東縣衛生局長孫國平回應，針對帶狀疱疹藥物，目前已要求衛生所必須備妥常備藥，針對該起個案的具體因應與用藥時機，他承諾會回去進一步了解。至於青竹絲血清不足的部分，孫國平坦言，衛生局去年就已經針對離島疫苗與血清的儲備進行檢討，並明確要求島上必須維持「雙倍量」的安全庫存，對於當天為何會發生血清僅剩一劑、導致鄉親必須冒險後送的狀況，局內會徹查原因並落實離島常備藥物的管理，避免類似的醫療人球事件再次發生。

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