核三重啟近了？地標風機拆葉片 台電董座悄悄「祈福拜拜」

核三廠周邊著名的「風車」地標早在2005年1月13日就啟用。（記者蔡宗憲攝）

「核三重啟」還待審查，在現場看來幾乎已成進行中的事實。這幾天恆春半島廠區內地標風力發電機組被直擊正拆除巨大葉片，引發外界聯想，且傳出包括台電董事長曾文生及國內外廠商、包商齊聚「拜拜祈福」，也被解讀為重啟的「神祕開工」儀式；對此，廠方澄清拜拜是祈求工安、核安，而風機僅是例行維護，強調不會拆除。

這場引發地方熱烈討論的「拜拜」發生在18日。傳出不僅有台電董事長親自坐鎮，更聚集了幾乎所有國內外的包商，場面相當浩大。由於當前核電重啟的呼聲已高，這場異常隆重的祈福儀式，隨即被地方人士解讀為重啟核電廠的「神祕」開工前奏。

請繼續往下閱讀...

巧合的是，這幾天民眾更注意到，核三廠周邊著名的「風車」地標竟架起吊車，開始進行葉片拆除作業。這3座位於恆春鎮的風力機組，早在2005年1月13日就啟用，高約67.4公尺，每部造價高達新台幣7000萬元，在滿載發電的情況下，1小時大約能產生4500度電力。

不過，由於該型風力機組屬於相當早期的機型，在國外多設置在乾燥的沙漠地帶，而台灣國內海岸地帶潮濕且多鹽害，導致機件非常容易損壞，加上恆春半島天候不定，多年來這幾座風車的「象徵意義遠大於實質效益」。如今剛好碰上董事長率隊拜拜的敏感時機，動工拆除葉片，有民眾認為台電是否打算「除舊佈新」淘汰綠能。

面對地方上的猜測，廠方澄清，強調外界傳聞並非事實，風機進行葉片拆除「只是例行維護」，絕對不會拆除機組，至於拜拜也不神祕，是董事長每月到場視察，一起為廠內運作及工安的祈求平安。台電重申，配合國家多元能源政策的方向不變，綠能與各項能源政策仍會持續推動。

廠區指標性的風力發電機組，這幾天被直擊正在進行葉片拆除作業。（記者蔡宗憲攝）

核三廠周邊著名的「風車」地標早在2005年1月13日就啟用。（資料照，記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法