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    首頁 > 生活

    御風輪首航日本愛媛縣 151生16天海上實習兼台日交流

    2026/05/19 09:27 記者許麗娟／高雄報導
    高科大航技系與輪機系學生，展開御風輪海上實習與國際交流行程。（高科大提供）

    高科大航技系與輪機系學生，展開御風輪海上實習與國際交流行程。（高科大提供）

    教育部新一代實習船「御風輪」今年度第４航次海上見習訓練首度前往日本愛媛縣松山港，今（19）日返抵高雄港，這趟航程由高雄科技大學航運技術系與輪機工程系151名大二學生完成為期16天的海上實習課程，同時透過航行訓練、船舶實務操作與台日跨國交流活動。

    高科大指出，本次航程自5月4日展開，御風輪6日自高雄港啟航，並首度航抵日本愛媛縣松山港，展開台日海事教育交流行程，13日離港返航、19日返抵高雄港。航程由高科大輪機系老師周明宏及李俊岳、航技系老師蔡育民共同帶隊，學生於海上實際參與航行值班、機艙操作及海勤生活訓練，將課堂所學延伸至真實海事情境，累積未來投入航運產業的重要實務經驗。

    「御風輪」於11日至13日停靠日本愛媛縣松山港，教育部技職司司長楊玉惠特別親赴港口迎接，高科大副校長俞克維及駐大阪辦事處秘書李冠穎陪同出席，愛媛縣政府觀光運動部與愛媛縣教育委員會代表也到場歡迎。交流活動中，特別邀請約山口縣大島商船高校、愛媛縣弓削商船高校校師生登輪交流，讓台日學生透過實際互動建立友誼與專業交流基礎。

    高科大副校長俞克維表示，日本師生在參觀御風輪駕駛台、模擬設備及機艙等設施後，對船上完善的教學環境與實習設備留下深刻印象。此次交流不僅是台日海事教育的重要互動，也是臺灣少見的大規模國際登輪交流活動，對深化雙邊海事教育合作及青年人才交流具有重要意義。

    御風輪船舶專業簡報與交流活動，向同學介紹船上設備及海事教育訓練內容。（高科大提供）

    御風輪船舶專業簡報與交流活動，向同學介紹船上設備及海事教育訓練內容。（高科大提供）

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