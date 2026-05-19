追花還能追飛機 台南鳳凰花秘境拍出虎航穿花瞬間

台南運河畔，飛機穿越鳳凰花秘境。（記者洪瑞琴攝）

台南正以滿城鳳凰花迎接夏天，無論是漫步街頭、騎車穿梭，或專程尋找賞花秘境，都能感受到這座城市獨有的夏日魅力，在台南運河畔，可捕捉台灣虎航客機穿越火紅花樹間照片，意外帶紅一處拍攝秘境。

趁著花期正盛，不妨走一趟台南，在火紅花海中留下屬於自己的夏日記憶，利用長焦鏡頭壓縮距離感，再搭配飛機航線與鳳凰花盛開角度，營造視覺效果，只要抓準班機經過時機，就有機會拍攝鮮紅鳳凰花與虎航機身相互映襯，加上夏日通透天空，畫面極具戲劇感像似電影場景。也有人笑說，「等飛機穿越鳳凰花，比等流星還刺激」。

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台南鳳凰花勝景向來是季節限定的城市亮點，從校園到街道，隨處可見火紅花海點綴其間，像是台南運河畔、成功大學、台灣文學館、台南公園周邊，以及不少林蔭大道，都是民眾心中的賞花熱點，枝頭綻放的鳳凰花，在陽光照耀下更顯鮮豔奪目，花瓣隨風飄落，鋪成一地紅毯，隨手一拍都是明信片般的畫面，隨著氣溫節節攀升，也帶動一波「追花潮」。

火紅花海搭配藍天白雲，成為近期台南最熱門的追花景象。（記者洪瑞琴攝）

花瓣隨風飄落鋪成地紅毯，隨手一拍都是明信片般畫面。（記者洪瑞琴攝）

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