今山區慎防午後雷陣雨 吳德榮曝「這幾天」炎如盛夏、再創高溫

氣象專家吳德榮指出，近日晴朗炎熱，週末白天「炎如盛夏」，預計再創高溫。（資料照）

中央氣象署預報，今天（19日）各地及離島大多為多雲到晴，僅東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部及其他山區有局部短暫雷陣雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，近日晴朗炎熱，本週末白天更「炎如盛夏」，預計再創高溫；梅雨季第4波鋒面預計下週南下。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（18日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（20日）兩天大氣日趨穩定，白天「晴熱如夏」；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

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吳德榮說，最新模式模擬顯示，週四至下週二（21至26日）滯留鋒從日本南方海面向西延伸至華南一帶，南北徘徊，台灣都在鋒前的暖氣團內，大氣大致穩定。

週四、週五（22日）水氣略增，山區午後局部降雨機率略增，各地白天「晴熱如夏」；週六（23日）至下週二水氣減少，山區午後局部降雨的機率降低，白天「炎如盛夏」，再創高溫。

吳德榮補充，最新模式模擬顯示，下週三、週四（27、28日）梅雨季第4波鋒面南下。

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