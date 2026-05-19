高雄取水站旁2座垃圾山堆5年 環保局函詢法院加速清除

高雄竹寮取水站旁河川地2座垃圾山堆5年。（民眾提供）

高雄市大樹區竹寮取水站旁河川地堆置2座垃圾山，遭人偷倒迄今長達5年沒處理，環保局表示，已函詢橋頭地方法院，確認證據保全必要，並將儘速要求行為人清除；橋頭地方法院今表示，昨日已收到環保局公文，經合議庭斟酌卷證評估後，初步認應無證據保全必要，會儘速回函給環保局，以做後續適當處置。

大樹區竹寮取水站後方高屏溪高灘地遭人偷倒廢舊衣，堆置長達5年不處理，議員黃飛鳳質疑垃圾山就在取水孔旁，擔心廢水滲到地下，恐會污染水源。

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環保局指出，市府接獲民眾陳情，111年9月派員稽查，查獲行為人潘姓男子收取舊衣回收商75萬元，負責處理廢舊衣80噸，卻未將廢舊衣清運至焚化廠燒毀，竟違法偷倒大樹區竹寮取水站旁河川地，涉犯《廢棄物清理法》第46條規定。

環保局已於111年11月主動移送法辦，後續由仁武警分局於112年4月函送橋頭地檢署偵辦，經橋檢提起公訴後，目前由橋頭地方法院審理中。

環保局為加速場址恢復，已於5月13日正式函詢橋頭地方法院確認該案是否仍有證據保全必要，昨日也致電橋院協助儘速回函，如確認無須持續保全，將立即依《廢棄物清理法》第71條規定，要求行為人限期完成清除作業，以維護環境正義。

環保局呼籲，非法棄置廢棄物不僅破壞環境，也將面臨刑責及高額清理求償，決不寬貸，切勿以身試法。民眾如發現可疑棄置情形，可撥打1999或07-7317600公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處。

高雄竹寮取水站旁河川地2座垃圾山堆5年。（民眾提供）

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