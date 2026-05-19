屏東國小客家歌謠競賽 17校500師生參與

屏東國小客家歌謠競賽登場。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府將於今天（19日）在屏東演藝廳音樂廳盛大舉辦「115年屏東縣國民小學客家歌謠競賽」，共有17所國小、500名師生參與，以歌聲詮釋客家語言之韻律與情感，提升學童對母語的認同與使用能力，深化文化教育內涵。

縣府客家事務處表示，這次競賽各校以多元方式詮釋客家歌謠，融合傳統與創新，展現豐富音樂面貌，屏東市仁愛國小去年甫成立合唱團，在客籍教師帶領下，今年勇敢組隊參賽；高樹鄉新豐國小在積極鼓勵學生透過歌謠重新認識母語，在旋律中建立文化連結，重拾對自身文化的親近感；長治鄉長興國小則是將客家文化融入日常學習，讓歌謠不只是競賽，更成為生活中溫暖而真實的文化實踐。

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客務處指出，屏東縣為六堆客家重要發展區域，客家文化是屏東縣珍貴的文化資產，每一個孩子的歌聲，都是對這份傳承最有力的守護，透過學校教育體系與多元文化活動並行，引導學童在生活情境中實際運用客語，使語言逐步走入家庭與社區，歡迎民眾前往觀賞或上客務處Facebook 粉絲專頁同步直播。

屏東國小客家歌謠競賽今年有17所學校，500名師生參與。（屏東縣政府提供）

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