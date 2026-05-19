樂團主唱、吉他手當講師！ 「高速青春」培力課秒殺加場

金鐘獎得獎演員連俞涵（左）與學員分享舞台表演經驗，於課程中分享舞台表演經驗，帶領學員認識演出時觀察、判斷與專注等關鍵能力。（圖由青年局提供）

由樂團主唱與吉他手擔綱講師的「高速青春」培力課程，開放報名後迅速額滿；為回應學員熱情，高市青年局今宣布5月30日加開「大型活動製作實務」課程。

青年局說明，今年度首波「培力訓練課程」一開放報名即迅速額滿，其中由金曲樂團「滅火器」吉他手鄭宇辰與新生代人氣樂團「芒果醬Mango Jump」主唱郭佐治領軍的「音樂編曲與創作」課程，更掀起搶課熱潮。

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為回應學員熱烈參與，將於5月30日加碼開設「大型活動製作實務」課程，邀請火氣音樂營運長戴偉軒親授萬人舞台製作流程，協助青年接軌流行音樂產業實務。

青年局長林楷軒表示，高雄近年積極打造「演唱會之都」，大型演唱會與音樂祭接連舉辦，青年局推動的「高速青春」，正是從幕後音樂產業培育出發，透過紮實課程、現場實作與職場體驗活動，帶領青年深入了解演唱會、音樂祭及流行音樂產業的實際運作與職場生態。

年度首波「培力訓練課程」自4月25日起連續3個週末，辦理6堂聚焦影視與音樂的核心課程，學員反應熱烈，場場秒殺。

本次加開的「大型活動製作實務」課程，呼應高雄演唱會經濟發展趨勢，由「火球祭」及「滅火器26週年小巨蛋演唱會」幕後推手、火氣音樂營運長戴偉軒擔任講師，將於文策院南部營運中心登台授課，深度解析大型音樂祭與萬人演唱會的製作流程、幕後統籌與現場執行等實務工作。

「大型活動製作實務」課程即日起開放網路報名，額滿為止，相關資訊請鎖定青年局官網、FB、IG與官方Line@（@youth.kcg）。

「高速青春」培力訓練課程人氣導師郭佐治主講「音樂創作」課程，報名迅速秒殺額滿、全場座無虛席，展現高雄青年對流行音樂創作的動能與熱情。（圖由青年局提供）

「高速青春」培力訓練課程好評如潮，5月30日加開「大型活動製作實務」課程，邀請火氣音樂營運長戴偉軒分享大型演唱會與音樂祭幕後製作經驗。（圖由青年局提供）

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