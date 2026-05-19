高市8335工廠校正調查6/1日啟動 經發局：網路申報很方便

高市府將配合於6月1日至7月10日期間展開工廠校正及營運調查作業，呼籲業者可利用網路申報。（經發局提供）

高市經發局配合經濟部年度「工廠校正與營運調查」，今年度調查期間自6月1日至7月10日止，鼓勵業者善加利用網路申報，操作簡便、省去紙本往返，更能確保資料即時校正，順利完成申報。

經發局說明，高市工廠主要以金屬製品製造業、機械設備製造業為大宗，今年度預計針對2025年底前已取得合法及特定工廠登記之業者，辦理共計8335 家工廠進行調查。

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經發局指出，各受查業者務必配合據實填報去年度營業收支、產銷存量值、當年增購固定資產、技術交易及研究發展經費等資料，所有受查工廠之財務資料均受法令保障並嚴格保密，絕不作為課稅依據，請業者放心如實填報。

為提升調查效率，經發局已於調查啟動前完成調查人員之培訓講習，調查員將佩戴識別證親自前往工廠現場進行訪查，並於現場提供網路填報帳號及密碼，協助教學如何進行網路填報，引導業者快速上手。

經發局提醒業者事先準備好統一發票章（或工廠章、公司章），以利核對資料，若工廠目前有歇業、搬遷或登記資料變動等情形，調查員亦將現場協助辦理變更登記或歇業手續，共同保障業者權益。

今年工廠校正及營運調查填報網址為https://service.moea.gov.tw/EE116/ ，如有疑問歡迎電洽工輔科呂小姐07-3368333轉分機2162諮詢。

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