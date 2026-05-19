東勢客家園區整建 重現「台灣第一女建築師」修澤蘭經典月台柱

東勢客家文化園區二期整建工程，將回復回復舊東勢火車站的樣貌，凸顯「台灣第一女建築師」修澤蘭設計的經典月台柱。（記者歐素美攝）

台中市客家事務委員會成功爭取中央補助，將斥資8000多萬元，進行東勢客家文化園區二期整建工程，主委江俊龍表示，整建工程主要將回復舊東勢火車站的樣貌，凸顯已故「台灣第一女建築師」修澤蘭設計的經典月台柱，同時改善現有漏水等問題，因此，今年6月起將閉館，預計9月動工，工期約12至13個月， 2028年重新開幕！

江俊龍表示，舊東勢火車站於2004年改建為東勢客家文化園區，至今已22年，但場館漏水問題遲無法解決，市府因此爭取中央補助7成，市府自籌3成，將斥資8000多萬元進行二期整建。

請繼續往下閱讀...

江俊龍指出，舊東勢火車站為已故「台灣第一女建築師」修澤蘭於1958年設計，其中最引人矚目的就是16支經典月台柱（目前僅剩15支），東勢客家文化園區二期整建工程，除改善場館漏水等問題，最重要的是回復舊東勢火車站的樣貌，凸顯這15支經典月台柱。

此外，主建築旁的倉庫，目前由寶島燻樟實業社經營的「樟腦故事體驗館」，因建築結構有問題，且位於計畫道路上，並未具有使照等，市府將依契約規定於今年8月31日租期屆滿後收回，並秉持延續歷史文化記憶原則，協助業者媒合合適新址，讓樟腦文化持續傳承。

客委會指出，台中長期以來積極推動客庄傳統特色產業保存與發展，寶島燻樟實業社原於彰化台灣民俗村經營，2011年因園區關閉，在市府客委會協助下，將樟腦產業引薦回東勢現址，並與當時東勢客家文化園區OT廠商合作經營，持續推廣樟腦文化與產業故事。

江俊龍指出，配合二期工程動工，東勢客家文化園區將於今年6月1日起閉館，今年9月動工，工期約12至13個月，預計2028年重新開館營運，但屆時展覽空間將縮小。

「樟腦故事體驗館」，將於今年8月31日租期屆滿後收回。（記者歐素美攝）

東勢客家文化園區6月1日起將閉館，啟動二期整建工程。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法