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    張大千名畫失竊30年！ 收藏家150萬買入轉售賺1.3億判刑4年

    2026/05/19 10:21 記者翁靖祐／台北報導
    劉辰旦與張大千畫作。（資料照，本報合成）

    劉辰旦與張大千畫作。（資料照，本報合成）

    蘇富比2019年原定拍賣國畫大師張大千畫作《春山雲瀑》，卻爆出是失竊贓物而下架。83歲收藏家劉辰旦事後被查出僅花150萬元便取得黃宗凱生前竊來的畫作，再用1.3億元高價銷贓給中國收藏家趙海諾，劉辰旦被依洗錢防制法起訴。台北地方法院今宣判，劉辰旦依照洗錢罪判處4年有期徒刑，併科罰金300萬元，不法所得1.3億元全數沒收。

    《春山雲瀑》是張大千1969年送給並稱「渡海三家」的師大美術系前系主任黃君璧的賀壽禮，畫作題字「君璧道兄七十一歲生日」。這幅畫於1990年失竊，黃君璧當時認為是熟人所為，甚至和女兒黃湘詅為此發生爭執，黃君璧於畫作失竊的隔年離世。

    未料，2019年蘇富比前年突然登錄於拍賣型錄中，並將該畫估價港幣3800萬元，黃湘詅得知拍賣消息立即提告，主張這幅畫是家中失竊品，蘇富比因而暫停拍賣，檢方調查後發現，這幅畫來自收藏家劉辰旦，檢方認定劉辰旦涉嫌利用藝術品交易方式隱匿及使用他人犯罪所得，依照洗錢罪起訴劉辰旦。

    2021年2月10日為本案首度開庭，劉辰旦主張，本案不論買賣、交付都在他高雄住處，所以本案應由高雄地院管轄，聲請移轉最終未能如願。台北地方法院審理近5年以後，於今日審結，依照洗錢罪判處劉辰旦4年有期徒刑，併科罰金300萬元，不法所得1.3億元全數沒收。

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