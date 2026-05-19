知名電鍍大廠「集體內鬼盜金」 損失1.6億只討回1300萬

台灣博士電子公司爆發驚人集體內鬼案！多名高階主管及課長被控從公司偷走1.6億貴金屬。（翻攝Google地圖）

知名電鍍加工大廠「台灣博士電子股份有限公司」爆發驚人集體內鬼案！多名高階主管及課長涉嫌利用職務之便，長期將產線製程中極為珍貴的貴重金屬「特級氰化金鉀（金鉀）」及含金廢液大肆侵占並私下變賣，甚至串通回收廠商短報產量進行朋分，公司主張損失1.6億餘元，但因部分款項已罹請求時效，公司提告後只拿回1300多萬元。

判決指出，台灣博士電子公司主要經營電子零組件的電鍍加工，製程需大量採購純度超過99.99％的貴重「金鉀」。前金屬部楊姓經理與前沖床部李姓經理於2010年至2012年間謀議，由李趁領用金鉀投入產線時，私下將昂貴的金鉀粉末倒進預藏塑膠袋內並攜出廠區，再交由楊變賣給其他供應商負責人。

請繼續往下閱讀...

另名前電鍍課李姓女課長利用熟悉領料流程的機會，將部分金鉀私藏後攜出公司侵占入己，甚至在2018年間再度企圖夾帶金鉀離廠時，遭公司人員發現攔阻。

除直接竊取原料外，前電鍍課長劉姓課長則把歪腦筋動到產線廢棄物上，製程所產生的「含貴金屬離子交換樹脂」，未依規定委託給協力公司提煉成金塊，再依比例繳回公司變價，劉男與清運人員串通短報提煉重量，並將差額與廠商按6比4朋分，甚至私下把留存的含金有價廢液私運給廠商提煉，獲利改以8比2朋分。

檢調獲報介入調查，電鍍課李姓女課長遭羈押禁見，女兒竟涉嫌協助滅證，將手機內LINE群組退出並重置手機，刪除重要資料，導致調查人員取得手機時，相關內容已全數消失。

高雄地方法院審理時，法官認為楊男等人長期利用職務漏洞侵吞高價貴金屬，嚴重損害公司利益，也破壞企業管理秩序，犯行並不足取，依業務侵占、湮滅證據等罪，分別判處4名公司幹部3年6月至10月不等刑期，李姓女課長的女兒也因滅證判刑4月，得易科罰金。

公司另針對損失1.6億部分提出民事求償，但因楊男等人從2006年起就開始當內鬼盜金，部分款項已罹請求時效及舉證不足，法院只判賠楊男等人應賠1300多萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法