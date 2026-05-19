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    員警逼女脫衣偷拍高市警局被控包庇 警局長趙瑞華親說明

    2026/05/19 10:32 記者許麗娟／高雄報導
    高市員警涉嫌偷拍及性騷報案人，市警局反駁包庇，強調主動報地檢指揮偵辦。（記者許麗娟攝）

    高市員警涉嫌偷拍及性騷報案人，市警局反駁包庇，強調主動報地檢指揮偵辦。（記者許麗娟攝）

    原任職於高雄市三民一分局哈爾濱派出所涂姓員警，涉嫌利用職權對6名報案女性拍攝隱私影像，並以AI合成裸照被起訴，高雄市警察局遭質疑案發偵查1年半期間，內部調查都沒發現該員是習慣性累犯？高市警局強調，當時主動報請高雄地檢署指揮偵辦，並於起訴後免職汰除。

    高市警察局長趙瑞華表示，本案當時由警方主動報請高雄地檢署指揮偵辦，在檢察官依法提起公訴後，依規定將該名員警予以免職汰除。警方將持續全力配合檢方後續偵查，並積極協助被害人蒐集證據，確保其權益，同時，高雄市社會局也主動關懷被害人，並轉介資源與資訊。

    趙瑞華說明，三民一分局接獲被害人提出性騷擾申訴及告訴後，第一時間便啟動行政調查，依法將涂員記1大過處分，並立即調整服務單位，案經高雄地檢署起訴，並請法院加重判處有期徒刑3年6個月，市警局隨即依據《警察人員人事條例》第31條規定，祭出最嚴厲之行政懲處「1次記2大過免職」，斷然汰除。

    趙瑞華強調，在行政調查與刑事偵辦期間，警方均與被害人保持聯繫，向當事人說明案件受理、行政調查、申訴審議及司法偵辦等最新進度以確保資訊透明外，也主動告知相關法律權益，並提供社會局轉介資源與資訊，提供一切必要的保護與協助。

    針對此案，趙瑞華在局務會議上重申，對此種惡行深惡痛絕，將深刻檢討內部管理機制，也將從嚴追究相關主管人員的考監責任，強調維護警察紀律不容妥協，未來將持續以最高標準要求全體同仁。

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