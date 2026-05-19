台中購物中心「監視器正對試衣間」 女客怒報警：全都拍到了

台中東區知名購物中心某運動用品店驚傳試衣間外有監視器鏡頭，民眾查看畫面發現「什麼都拍到了」。（@ruby.198318/Threads授權提供）

近期全台醫美診所與月子中心偷拍爭議不斷，如今連台中東區知名購物中心也驚爆隱私漏洞。有民眾在運動用品店試穿完運動內衣後發現，更衣室外居然有監視器鏡頭正對著更衣室內部。最終在警方的陪同下順利調閱監視器畫面查看，赫然發現「什麼都拍到了」。

一名女網友昨（18）日在Threads爆料，指出與閨蜜前往台中東區某大型購物中心4樓的運動用品店消費，閨蜜在試穿運動內衣時，敏銳察覺更衣室外的監視器鏡頭角度有異，疑似透過門板上方空隙與內部全身鏡的折射，將換衣過程全數錄下。

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原PO指出，當下立即向店家反映，不料店長卻回應稱曾經也有客人反應過，並再三保證監視器都是確認過，不會拍到更衣室內的畫面。況且，她們從中午12時40分就向店家提出強烈擔憂後，卻一路被拖延到下午2時40分，期間店家僅提供穿戴整齊的片段，關鍵的換衣過程遲遲不願交出，無奈之下只好求助百貨服務台並當場報警。

原PO續指，隨後在貼心女警的陪同下，當事人於警局調閱店家最終呈交的完整監控畫面，不料畫面一打開令眾人當場傻眼，「看到最無法接受的畫面，什麼都拍到了！」她強調，目前已進入司法程序，女生們任何時刻都要警惕。

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