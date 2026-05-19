盧秀燕要賴總統宣佈不獨立 他質疑「配合境外敵對勢力傷害國家主權」

盧秀燕要賴總統宣佈不獨立，黃守達質疑「配合境外敵對勢力傷害國家主權」。（黃守達提供）

美國總統川普日前川習會後被問及台灣議題，直言「他不希望有人走向獨立」；台中市長盧秀燕今喊話總統賴清德「宣佈台灣不會獨立」，民進黨台中市議員黃守達質疑，中華民國台灣是主權獨立國家，「盧市長反對嗎」？他質疑，盧秀燕要求總統宣布不會獨立，「就是在配合境外敵對勢力傷害國家主權」。

川普日前結束川習會，會後針對台灣安全議題，指出，「他不希望有人走向獨立」；盧秀燕今要求賴總統明天就是520，賴總統就職滿2週年，應 「儘快宣佈台灣不會獨立」；另為「怕民進黨說一套做一套」，請身兼民進黨主席的賴清德應「刪除台獨黨綱」。

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黃守達不以為然指出，中華民國台灣是主權獨立國家，「盧市長反對嗎？」，如果不反對，那盧要求總統宣布不會獨立，就是在「配合境外敵對勢力傷害國家主權」。

黃守達說，民進黨的立場是 「台灣前途決議文」，盧秀燕不懂民進黨、可以請教民進黨議員，決議文清楚主張，台灣是一主權獨立國家，「任何有關獨立現狀的更動，都必須經由台灣全體住民以公民投票方式決定」。

他說，盧喊守護中華民國台灣要真心誠意，守護憲法亦應如此，守護國土更應如此，面對國民黨立委在國會破壞憲法體制，甚至大砍國防特別預算4千多億，盧市長這麼在乎中華民國台灣，應從勸阻同黨立委做起。

黃守達還說，去年國慶晚會，盧秀燕說「中華民國就是我們的國家」、「善良、團結、勇敢的台灣是立國的精神」，面對暴政威脅，請盧市長別忘了自己說過的話，別忘記善良，更別忘了團結，要勇敢守護自己的國家。

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