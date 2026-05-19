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    首頁 > 政治

    高市警性騷案頻傳 陳其邁：審議機制須修正、務必保護被害人

    2026/05/19 10:50 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員今質詢時，盤點近期高市警數起性騷案提出質疑與建議。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員今質詢時，盤點近期高市警數起性騷案提出質疑與建議。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員鄭孟洳今質詢時關注高市警局數起性騷案，認為包括監看、申訴、懲處等機制都須修正!市長陳其邁答詢表示，爭議案件會請警方協助重新調查，務必保護被害人，警局相關個案審議機制也須調整。

    鄭孟洳今針對高市警局近期多起局內、局外性騷案提出批判，涵蓋密錄器等監看設備管控、申訴管道、審議程序、事後懲處、甚至主官處置方式，均提出嚴謹檢視。

    她同時調閱近幾年警局列案性騷數據及近期爆發性騷案的單位，點名6位分局長、1位隊長列席，逐一提問對於該案的處置模式。

    鄭孟洳另舉台北市警察局審議機制為例，質疑高市警審議機制中外部專業人士比例不足?且警局內對於性平、性騷觀念不夠，建議警方須全面加強。

    警察局長趙瑞華答詢時允諾，無論監看、審議機制都會再修正，對於警局性騷案當事雙方應該適度隔離，他同時提及主官對類似情況應該更有敏感度，後續會再加強。

    陳其邁答詢指出，爭議案件、會請警方協助重新調查，如果有新證據，一定提請地檢署，務必保護被害人。

    他進一步提及整個警局性騷審議機制，應立刻調整相關運作，審議應以外部委員為主，每件涉及性騷個案，局本部督察室都要列管，以掌握個案進度，如果有必要，會請政風處啟動相關政風調查機制，各級單位都不能漏接被害者，應善盡人權保障角色。

    陳其邁對於高市警數起性騷案指出，務必保護被害人，警局審議機制需調整。（記者王榮祥翻攝）

    陳其邁對於高市警數起性騷案指出，務必保護被害人，警局審議機制需調整。（記者王榮祥翻攝）

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