景點遭噴漆宣揚中國...倫敦民眾瘋二創 不到一天成反共「聖地」！

近日一群中國留學生在倫敦塗鴉藝術景點紅磚巷漆上24字「社會主義核心價值觀」，被倫敦民眾二創，整面牆不到一天時間就變成嘲諷中國的「聖地」。（圖翻攝自推特「李老師不是你老師」）

2023/08/07 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕近日一群中國留學生在英國倫敦知名塗鴉藝術景點紅磚巷（Brick Lane），擅自將他人塗鴉畫作塗白，漆上中國路上常見的24字「社會主義核心價值觀」，引發外界批評。消息曝光後沒多久，就有不少倫敦民眾前去二創，讓整面牆充斥對中共極盡嘲諷的符號、圖像和文字。

推特帳號「李老師不是你老師」指出，本月5日，一群中國留學生將紅磚巷內一面塗鴉牆整個塗白，以紅漆噴上「富強、民主、文明、和諧，自由、平等、公正、法治，愛國、敬業、誠信、友善」共24字，在這塊充滿創作自由之地公然宣揚起常見於中國街頭的社會主義核心價值觀，隨即引發砲轟，並加深外國對中共的反感。

請繼續往下閱讀...

「李老師不是你老師」今天再透露，這面被小粉紅拿來宣揚國威的白牆，沒多久就陸續有倫敦民眾塗改二創，起初只是在各個字詞前加上「無」或「不」字，吐槽中共喊出這些價值觀，卻沒有一個能夠實現，之後越來越多人「朝聖」來上一筆，多了許多反共符號、醜化習近平圖像、痛罵中共等字句，還有不少人刻意提起如「六四」、「八孩鐵鍊女」等中國網路禁詞，整面牆不到一天時間就變成反共、嘲諷中國的「聖地」。

網友紛紛表示，「所以小粉紅的藝術最後變成高級黑」、「粉紅們不去捍衛一下社會主義價值觀嗎？」、「反正把愛國流量賺到就好了，這些字被改成怎樣他們才不在乎」、「原本西方懶得罵你，這樣一搞，剛好讓外國人有地方賞你共產黨一巴掌」、「辱華已成世界共識」。

一群中國留學生5日生將紅磚巷內一面塗鴉牆整個塗白，以紅漆噴上「富強、民主、文明、和諧，自由、平等、公正、法治，愛國、敬業、誠信、友善」共24字。（圖翻攝自推特「李老師不是你老師」）

倫敦民眾二創小粉紅的「作品」，起初只是在各個字詞前加上「無」或「不」字，吐槽中共喊出這些價值觀，卻沒有一個能夠實現。（圖翻攝自推特「李老師不是你老師」）

不到一天時間整面牆變成嘲諷中國的「聖地」。（圖翻攝自推特「李老師不是你老師」）

不到一天時間整面牆變成嘲諷中國的「聖地」。（圖翻攝自推特「李老師不是你老師」）

不到一天時間整面牆變成嘲諷中國的「聖地」。（圖翻攝自推特「李老師不是你老師」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法