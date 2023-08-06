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    一秒回中國！ 倫敦塗鴉牆遭噴漆「社會主義核心價值觀」

    中國留學生在倫敦紅磚巷漆上24個字的「社會主義核心價值觀」，看了讓人「一秒回到中國」。（擷取自推特@whyyoutouzhele）

    中國留學生在倫敦紅磚巷漆上24個字的「社會主義核心價值觀」，看了讓人「一秒回到中國」。（擷取自推特@whyyoutouzhele）

    2023/08/06 21:21

    〔即時新聞／綜合報導〕英國首都倫敦的紅磚巷（Brick Lane）是世界上最知名的塗鴉藝術景點之一。不過一群中國留學生昨日決定在此「宣揚國威」，他們先是將整片塗鴉牆塗白之後，再漆上24個字的「社會主義核心價值觀」，焚琴煮鶴令人氣憤。知名推特網友「李老師不是你老師」也反諷說，這部作品其實很成功，讓人看到之後「一秒回到中國」。

    「李老師不是你老師」在推特上指出，一群中國留學生本月5日將紅磚巷的一面塗鴉牆「整面塗白」，再以紅色噴漆寫下了「富強、民主、文明、和諧，自由、平等、公正、法治，愛國、敬業、誠信、友善」24字中共光說不做的「社會主義核心價值觀」，其中「法治」兩字底下還有個問號。

    這件事情在網路上傳開以後，有網友指出，這群大肆宣揚「社會主義核心價值觀」的是在英國的中國留學生，似乎還就讀於世界頂尖學府「皇家藝術學院」（RCA）。

    「李老師不是你老師」也對此發表評論：「不得不說，我認為這個作品很成功，它真的就像是它的策劃人說的那樣，讓人一秒回到中國。這一整個行為也是一個很形象，很『中國』的藝術品。那就是當『中國』來了以後，粗暴，不尊重也不考慮他人地將所有的一切燦爛繽紛的文化都一併清除，只留下白底紅字的他們自己都沒辦法踐行的24字戒律。」

    「李老師不是你老師」又說：「現在，愛國藝術小留們無意識的行為讓這種文化審美以一種不以為恥的方式展現在了世界面前。這種對中國形象的直觀展示是中國政府在youtube和推特上花多少錢投放多少廣告都起不到的效果。任誰看了都要說一聲謝謝愛國小留。」

    該塗鴉牆被中國留學生塗白前，原本是一處相當具有藝術氣息的景點。（擷取自推特@whyyoutouzhele）

    該塗鴉牆被中國留學生塗白前，原本是一處相當具有藝術氣息的景點。（擷取自推特@whyyoutouzhele）

    中國留學生完成「塗鴉」後，在社群平台上分享經歷。（擷取自推特@shangou5）

    中國留學生完成「塗鴉」後，在社群平台上分享經歷。（擷取自推特@shangou5）

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