反制「24字中共價值觀」倫敦塗鴉牆二次創作反擊
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕英國倫敦東區知名街頭塗鴉展示區紅磚巷（Brick Lane）約100公尺長的大片牆面，5日遭到近10名中國留學生全部塗白、抹除前人作品之後，再以紅色噴漆寫下中共「社會主義核心價值觀」的24字政治標語，白底紅色讓人瞬間以為置身中國，並引發對海外「小粉紅」無知、不尊重他人等霸道行為的批評，以及非單純塗鴉的「文化輸出」爭議。
領銜的英國皇家藝術學院中國留學生、也是「小紅書」部落客的「yique一鵲」在社群平台發文聲稱，這是他和朋友的塗鴉，這件作品「沒有太多政治意味」；他「很愛」自己的國家，希望透過作品「反映所謂自由的羅格斯主義和文化殖民性」；還以「這可能這就是自由的代價」，回應抹除多位藝術家作品的批評。
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倫敦藝術家盧雅德（Susi Luard）批評，「他們本可以只用一面已經噴繪的牆，卻如此貪婪地蓋過這麼多優秀作品。這是問題所在。」塗鴉牆上原本保留已逝街頭藝術家馬蒂（Marty Bentham）生前最後塗鴉，及朋友紀念他的人像畫，都遭塗白完全抹除掉。
不過，6日該中共「社會主義核心價值觀」的塗鴉牆已立即再被二次創作反擊，例如在紅字噴漆的「民主」2字前面被加上「沒有」；「自由」2字前被加上「無」，下方以英文寫「在中國沒有自由」；在「平等」2字上方，則以英文寫「但某些人比其他人更平等」；還出現中國國家主席習近平著皇帝裝的海報被噴漆「下台」；以及「勿忘六四」、「鐵鏈女」、「唐山打人事件」等塗鴉。許多網友紛紛留言，如「這才是藝術」、「最有力的回擊」、「猜猜看他會把這個影片發到小紅書嗎」。