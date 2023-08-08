反制「24字中共價值觀」倫敦塗鴉牆二次創作反擊

倫敦塗鴉牆6日隨即被二次創作反擊。（取自「李老師不是你老師」推特）

2023/08/08 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕英國倫敦東區知名街頭塗鴉展示區紅磚巷（Brick Lane）約100公尺長的大片牆面，5日遭到近10名中國留學生全部塗白、抹除前人作品之後，再以紅色噴漆寫下中共「社會主義核心價值觀」的24字政治標語，白底紅色讓人瞬間以為置身中國，並引發對海外「小粉紅」無知、不尊重他人等霸道行為的批評，以及非單純塗鴉的「文化輸出」爭議。

領銜的英國皇家藝術學院中國留學生、也是「小紅書」部落客的「yique一鵲」在社群平台發文聲稱，這是他和朋友的塗鴉，這件作品「沒有太多政治意味」；他「很愛」自己的國家，希望透過作品「反映所謂自由的羅格斯主義和文化殖民性」；還以「這可能這就是自由的代價」，回應抹除多位藝術家作品的批評。

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倫敦藝術家盧雅德（Susi Luard）批評，「他們本可以只用一面已經噴繪的牆，卻如此貪婪地蓋過這麼多優秀作品。這是問題所在。」塗鴉牆上原本保留已逝街頭藝術家馬蒂（Marty Bentham）生前最後塗鴉，及朋友紀念他的人像畫，都遭塗白完全抹除掉。

不過，6日該中共「社會主義核心價值觀」的塗鴉牆已立即再被二次創作反擊，例如在紅字噴漆的「民主」2字前面被加上「沒有」；「自由」2字前被加上「無」，下方以英文寫「在中國沒有自由」；在「平等」2字上方，則以英文寫「但某些人比其他人更平等」；還出現中國國家主席習近平著皇帝裝的海報被噴漆「下台」；以及「勿忘六四」、「鐵鏈女」、「唐山打人事件」等塗鴉。許多網友紛紛留言，如「這才是藝術」、「最有力的回擊」、「猜猜看他會把這個影片發到小紅書嗎」。

倫敦塗鴉牆6日隨即被二次創作反擊。（取自「李老師不是你老師」推特）

英國倫敦東區知名街頭塗鴉展示區紅磚巷塗鴉牆遭中國留學生塗白後噴漆寫下中共「社會主義核心價值觀」的24字政治標語，6日隨即被二次創作反擊。（取自「李老師不是你老師」推特）

英國倫敦東區知名街頭塗鴉展示區紅磚巷塗鴉牆遭中國留學生塗白後噴漆寫下中共「社會主義核心價值觀」的24字政治標語。（取自「李老師不是你老師」推特）

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