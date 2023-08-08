對抗中國政治戰 美智庫促白宮成立專門團隊

華府智庫「戰略暨國際研究中心」報告建議，美國應在白宮國家安全會議成立專門團隊，負責協調政府因應包括網路攻擊在內的中國政治作戰。圖為二○一七年九月在北京舉行的中國互聯網安全大會。（美聯社檔案照）

2023/08/08 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕兩名美國海軍士兵由於涉嫌為中國政府竊取軍事機密，遭到司法部逮捕並起訴，成為中國對美政治作戰的最新案例之一。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）分析報告指出，中國正在武裝衝突範圍內發動空前的政治戰活動，以擴大中共的影響力，並削弱美國及其合作夥伴，但美國及其夥伴在辨識和反擊中國的政治戰方面行動太慢，呼籲應在白宮國家安全會議（NSC）成立專門團隊，負責協調政府因應中國的政治作戰。

日經亞洲七日報導，這份題為「鬥而不戰：中國的政治作戰戰略」（Competing without Fighting:China’s Strategy of Political Warfare）的報告，提供迄今為止對中國政治作戰活動最全面的分析之一。報告認為，雖然所有國家都進行某種程度的政治戰，但中國在美國的行動規模是無與倫比的，其政治戰涉及複雜的間諜活動、進攻性網路行動、社群媒體平台上的虛假訊息、經濟脅迫，以及針對企業、大學和其他組織的影響力行動。

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報告舉例，中國滲透已故友台共和黨參議員麥肯（John McCain）和歐巴馬二○○八年的總統競選活動，以深入了解潛在新政府的對中政策。當時，麥肯寫給台灣總統馬英九的信件草稿被盜，麥肯在信中承諾支持美台關係發展。時任麥肯競選幕僚、美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）說，在麥肯的幕僚敲定信件內容之前，中國大使館就打電話來抗議，他對中方消息如此靈通感到詫異。

報告提出的建議包括：在中國的網路「防火長城」上「開一個洞」，使中國人民能訪問Google、YouTube、Instagram、Reddit、維基百科、WhatsApp和LinkedIn等網站；美國需要「增加資源和支持，為中國境內外的個人和組織提供技術和其他援助，幫助他們突破『防火長城』。」更大膽的建議之一，是將中國收集的大量本國人口資料，做為美國情報偵蒐的一部分，提供「中國公眾情緒的路線圖」。

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