紐時：中共大外宣金主 赫見美科技大亨

美國科技大亨辛漢（Neville Roy Singham，見圖右）。（取自網路）

2023/08/08 05:30

辛漢定居上海

〔編譯孫宇青／綜合報導〕紐約時報六日發布的調查報導指出，中國長年在全球的「大外宣」活動，背後疑似有美國科技大亨辛漢（Neville Roy Singham）透過非營利組織及空殼公司出資力挺，藉由新聞網站、影音平台，甚至公民示威活動等媒介或場合，協助北京宣揚其觀點和論述。

資助影音平台、公民運動宣揚北京觀點

據報導，現年六十九歲的辛漢是芝加哥軟體諮詢公司Thoughtworks創辦人，目前定居上海。從麻州智庫Tricontinental到曼哈頓的活動場所，從南非政黨到印度、巴西的新聞機構，都有辛漢資助鉅額款項、為中共大外宣作嫁的痕跡。例如，印度新聞網站NewsClick的報導即充斥中方的論述，包括稱許「中國在歷史上持續激勵工人階級」。

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辛漢資助的一家媒體還在YouTube上製作節目，「向全球傳播中國的聲音」，而且上海市宣傳部門也會出資。辛漢的團隊還會尋求透過會見各國國會助理、培訓非洲政治人物、在南非選舉中推出候選人，以及在各地籌辦抗議活動等，試圖影響當地政治風向。

雖然辛漢聲稱自己並未按照中國政府指示工作，但他和中方宣傳部門的界線十分模糊，甚至與一家中共大外宣公司Maku Group共用辦公空間及團隊人員。

妻在美組反戰組織 挺中拘留維族

紐時透過非營利組織和企業文件，以及採訪與辛漢有聯繫的團體廿多名前員工，釐清辛漢如何透過非營利組織和空殼公司建立金錢網絡。例如，主要由英美社運人士組成的「反冷戰」（No Cold War）組織，曾在抗議中指控西方針對中國的言論，分散人們對氣候變遷和種族不平等問題的注意力。美國反戰組織「粉紅代碼」（Code Pink）由辛漢的妻子、前民主黨政治顧問伊凡斯（Jodie Evans）協助成立，而該組織一度批評中國的人權紀錄，現在卻力挺中國拘留新疆維吾爾人的主張。

砸近90億 資助2挺中NGO組織

調查發現，「反冷戰」和「粉紅代碼」獲得與辛漢有關的非營利組織至少兩億七五○○萬美元（約台幣八十七．八億）捐款。

對於相關指控，辛漢在電子郵件中斷然否認，「我完全遵循我的信念，這是我長期以來的個人觀點」。然而，據稱辛漢一直仰慕「毛澤東思想」，認為這種共產意識形態催生了現代中國。據了解，辛漢的父親是曾在美國任教的知名左翼學者阿契伯德（Archibald Singham）。

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