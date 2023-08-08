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    中國要求拖走擱淺軍艦 菲稱永不放棄南海領土

    菲律賓補給船五日在南海遭中國海警船阻撓，甚至發射水砲。馬尼拉七日發出外交照會，要求中方解釋，但中方態度未見軟化，還要求菲方拖走仁愛暗沙的擱淺軍艦。（法新社）

    菲律賓補給船五日在南海遭中國海警船阻撓，甚至發射水砲。馬尼拉七日發出外交照會，要求中方解釋，但中方態度未見軟化，還要求菲方拖走仁愛暗沙的擱淺軍艦。（法新社）

    2023/08/08 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓補給船五日在南海遭中國海警船阻撓，甚至發射水砲。菲國總統小馬可仕表示，馬尼拉七日發出外交照會，要求中方解釋，但中方態度未見軟化，還要求菲方拖走仁愛暗沙（Second Thomas Shoal，菲稱「愛尤銀礁」，中方稱仁愛礁）的擱淺軍艦。菲國國安官員則強調，馬尼拉「永遠不會放棄」這座南海島礁。分析家指出，美國和菲律賓可能加快在南海進行聯合巡邏的計畫，以反制中國。

    美菲將加速南海聯合巡邏行動

    菲中南海爭端持續已久，衝突點之一便是菲律賓一九九九年將二戰時期登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）擱淺到仁愛暗沙，並派軍力駐守，做為軍事觀測及宣示主權，五日衝突就是發生在菲方對馬德雷山號展開新一輪運補。

    菲召見中使 外交照會措辭嚴厲

    小馬可仕表示，菲國外交部長馬納洛已召見中國大使黃溪連，並發出外交照會，包括在南海爭議水域發生事件的照片和影片。小馬可仕強調：「我們將持續維護我們的主權。」美聯社引述知情人士報導，菲方的外交照會措辭嚴厲，強調中方行為已違反國際法，以及一九八二年的「聯合國海洋法公約」。

    美國、歐盟及澳洲、日本均表達力挺菲律賓，對中國海警船的行徑表示憂慮。加拿大駐馬尼拉大使館也強調，渥太華「毫無保留地譴責中國海警採取的危險和挑釁行動」。

    中國海警局七日聲稱，菲方罔顧中方警告向擱淺軍艦運送「維修加固的建築物資」，中方才使用水砲警示，並敦促菲方拖走軍艦，強調中方將繼續採取必要措施，維護領土主權。對此，菲律賓國安會助理主席馬拉雅（Jonathan Malaya）表示，「我們永遠不會放棄愛尤銀礁」，馬尼拉致力維持在仁愛暗沙駐守的現狀，「我們不會失去任何一寸領土」。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，太平洋論壇（Pacific Forum）海事安全主任、東京國際大學助理教授歐丹尼爾（Jeffrey Ordaniel）認為，北京將持續施展「灰色地帶」戰術，即其行動略低於觸發美菲共同防禦條約動用武器的條件。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院研究員許瑞麟（Collin Koh）指出，此事可能導致美菲加快在南海進行聯合巡邏。美國國防部長奧斯汀與菲國防長鐵歐多洛七月間曾表示，前述計畫將在未來實施，澳洲和日本可能也會加入南海巡邏。

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