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阿公車禍3歲童哭鬧蹦竄車陣 超正女警緊抱安撫當「保母」

男童跟在阿公後方蹦跳車陣中，員警見狀趕緊將他帶到路旁。（警方提供）

男童跟在阿公後方蹦跳車陣中，員警見狀趕緊將他帶到路旁。（警方提供）

2024/07/29 09:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓阿公近日開車載3歲金孫外出，途中行經西區路口時發生車禍，警方現場測繪丈量完後，阿公急著到路口移車時，男童竟在繁忙車流中跟著阿公跑來跑去，超正女警馮婕妮見狀趕緊阻擋車流時，男童突然嚎啕大哭，馮員一把抱起安撫，意外成為真正人民「保母」。

任職台中市第一分局公益派出所女警馮婕妮，外型亮麗，耐心、細心處理每一件報案，贏得民眾高度讚揚和信任，以其親切、熱情的服務態度，為民眾提供及時有效的協助，也曾因阻詐替民眾守住荷包等卓越的服務態度與敬業精神，榮獲警政署「受理民眾報案服務態度績優員警」獎項，上月底接受署長公開表揚。

該所上週五獲報，轄內向上路與東興路口有一起交通事故，馮員及警員蔡文顯立即趕赴現場處理，於測繪及丈量完後，請肇事雙方將車輛移置至路旁，其中一方當事人林姓老翁（81歲）急著前往路口移車時，其3歲金孫竟也蹦蹦跳跳的跟在後面，由於現場車流繁忙，非常危險，員警見狀立即阻檔車流，以保護男童。

然男童卻突然嚎啕大哭，馮員隨即溫柔的將他抱起安撫，直接化身真正的「人民保母」，直到阿公移完車後轉給他，男童才止住淚水，阿公也謝謝警方不僅協助處理事故，也幫忙安撫孫子情緒。

女警馮婕妮溫柔的抱起男童安撫，直接化身真正的「人民保母」。（警方提供）

女警馮婕妮溫柔的抱起男童安撫，直接化身真正的「人民保母」。（警方提供）

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