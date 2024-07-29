稱警官至黃承國父親靈堂折紙花 蘇煥智挨告北院判無罪

前台南縣長蘇煥智。（資料照）

2024/07/29 09:50

〔記者溫于德／台北報導〕前台南縣長蘇煥智在前年九合一大選前，接連在臉書PO文指，2020年間前國策顧問黃承國父親過世後，多位高階警官至黃父靈堂前折紙花，致民眾認為黃有辦法讓高階警官順從屈服，以及能左右高階警官升遷；黃承國不滿提告，檢方依加重誹謗罪起訴蘇。台北地院今判蘇無罪；可上訴。

北院開庭時，蘇煥智說跟他講這個消息的是民進黨立委，且黃是國策顧問也是民進黨中常委，加上黃承國與徐國勇是好朋友，他才會評論；再者，他的言論不會損及黃承國的名譽，反倒是讓人覺得黃具有影響力。

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蘇煥智也說，黃承國是「二清」被掃黑對象、是文山會會長，也曾被法院認證過，況他批評的是蔡英文的用人政策，另他上臉書發文時，國內正好發生柬埔寨人球案、88會館洗錢案。

檢方指蘇煥智明知黃承國的父親在2020年3月過世後，並無高階警官赴靈堂折紙花，卻於前年10月12日至15日，在臉書刊登3篇文章指：「前國策顧問黃承國的父親過世後，一位民進黨的立委也先去祭拜捻香，結果他發現了一堆縣市級別及中央單位的警察局長，竟然都到木柵國仔家折紙蓮花……誰賦予阿國那麼大參贊國家高階警官升遷的權限？……允許黑道大哥參贊高階警官的升遷。」

蘇煥智還在文章內指：「很顯然這些高階警官的升遷如果不是透過木柵國仔管道，他們豈能如此順服呢？」「有這麼多的高階警官來參拜及折蓮花紙，代表黃的實質影響力驚人」等；黃承國獲知後控告蘇煥智妨害名譽。

檢方認為，蘇煥智為執業律師並曾任立法委員，應具有相當的法律專業知識，加上他曾任台南縣長，除經常擔任國內政論節目來賓外，亦多次競選公職，在國內具有相當知名度，所發表的言論自然具有高度傳播與影響力；況蘇不僅未能提出任何證據資料以示其有相當理由確認所述內容為真實，也沒有任何查證行為，即發表這些言論，難認是出於善意。

檢方表示，黃承國父親過世時間，距離蘇煥智發表言論，已達2年之久，蘇煥智卻選擇在參選台北市長期間刻意發表該言論，佐以黑金、貪腐等聳動、敏感言論獲取聲量、關注度，其目的顯然是為了他選市長增加宣傳與曝光度，並審酌他本身具有法律專業知識、發言時影響力、言論內容真實性存疑、未盡查證義務、發言後高度宣傳利益，認為蘇煥智的言論惡意貶損黃承國名譽與社會價值；決定依加重誹謗罪將蘇起訴。

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