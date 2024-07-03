台糖攜台鹽強推「塩麴美食季」 魔法調料挑逗味蕾

台南台糖長榮酒店與台鹽公司兩大國企攜手合作研發有健康養生概念的各類塩麴美食。（記者王俊忠攝）

2024/07/03 16:13

〔記者王俊忠／台南報導〕台南台糖長榮酒店今年歡慶20歲生日，又逢2024年台南建城400年，與同樣生根立業於台南的台鹽公司合作，5月首波母親節塩麴巧克力禮盒後，第2波強檔推出「長園新鮮CHILL~塩麴美食節」，台糖長榮中餐廳在暑假期間推出塩麴系列新菜與展覽，歡迎闔家遊古都、品嚐府城的鹹甜日常。

台南市府觀旅局長林國華肯定在地兩大國企強強聯手開拓健康美食市場，定能創造1加1大於2的效益。

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台糖長榮長園中餐廳主廚選用台鹽天然無添加的塩麴作為調料，以台南阿舍菜的料理精神開發出精緻的塩麴系列創新菜，展現手路菜的清雅與回甘特色，如「塩麴松阪豬」、涮嘴的「香酥塩麴雞」、鮮美的「香煎塩麴龍鱈魚」、鍋氣四溢的「塩麴海鮮炒飯」、清新爽口「塩麴彩椒蘆筍」，及傳統台菜代表「塩麴燒扣肉」與港式點心「塩麴膠原花枝卷」等，道道都有說不盡的好味道。即日起至8月31日，長園中餐廳推出塩麴系列桌宴（每桌1萬3000元+10%服務費，10人份），是謝師宴或是父親節聚餐的饗宴好選擇。

台糖長榮酒店總經理陳彥銘表示，飯店中餐廳每年都會推出各種創意研發的中式新菜品，此次嚴選台鹽公司「鮮選我塩麴」，這以米麴、海鹽和水天然發酵而成，無添加人工甘味劑、防腐劑及色素，榮獲行政院銀髮友善食品標章。擅長台南富貴手路菜繁複工序的中餐主廚，運用塩麴「提味」和「軟化」特性，將肉類和海鮮提前醃製，達到肉質軟嫩及細緻口感，也減少烹煮時的過多調味，保留食材鮮甜原味。

台鹽公司總經理陳世輝也說，塩麴是運用日本麴菌的台灣好鹽，能做出健康無負擔的美味料理，可取代醬油、糖等調味料，適合銀髮族食用。此次再與台糖長榮酒店合作推廣具健康、養生概念的塩麴美食季，帶給消費者正向、無負擔的料理選擇，推薦大家到訪台南時，可下榻台糖長榮酒店品嚐塩麴美食，再前往七股鹽山，體驗登鹽山、天日曬鹽、龍骨水車、DIY鹽工冰沙、特色鹽手作，參觀復古鹽文化特色展覽等，歡迎大家一起來場道地的府城鹹甜之旅。

台糖長榮酒店與台鹽公司攜手合作推出塩麴美食季活動，從七月到八月底可預訂台糖長榮酒店中餐廳的塩麴料理特色桌菜。（記者王俊忠攝）

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