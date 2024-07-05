他怨早餐店1蛋餅口感「像鼻涕」很噁 網反酸：根本不懂吃

網友抱怨早餐店的粉漿蛋餅口感十分奇怪。示意圖。（資料照）

2024/07/05 23:24

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多人起床後最大的煩惱，是早餐要吃什麼？有網友在PTT抱怨，點了一份55元「粉漿蛋餅」外送，餅皮吃起來卻像鼻涕，非常噁心，讓他相當氣憤。貼文曝光，不少鄉民反酸，「不懂吃就惦惦」。

網友近日在PTT論壇發文說，工作忙完後，從外送平台點了一間看起來還蠻高級的早餐店來吃，他發現其中一份蛋餅竟要價55元，沒想到還是用粉漿做的，讓原PO感到相當氣憤，「蛋餅粘著鼻涕餅皮是要給誰吃？脆皮才是王道好嗎」。

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貼文曝光，引起許多網友熱議，「粉漿不是Q就是脆，怎麼會像鼻涕？」、「「粉漿蛋餅好吃」、「粉漿好吃好嗎？化工脆皮誰敢吃？」、「粉漿皮要熟透啊，很好吃」、「就是要QQ脆脆的才好吃」、「粉漿不會像鼻涕」、「好吃的煎到邊緣恰恰，外酥內軟蛋香四溢，冷凍餅皮根本不能比」、「粉漿的要坐在枱前現吃，那真的人間美味」。

另外，有網友認為，不喜歡粉漿蛋餅的口感因為很奇怪，「我買過，吃一口就丟，不是很喜歡」、「粉漿蛋餅很吃技術，吃過很好吃的，也吃過很難吃的」、「粉漿就化工的極致啊」、「粉漿麵皮口感像痰，難吃死了」、「超級噁心，之前點過一家吃一口直接吐出來」。

不過有網友猜測，應該是外送的途中悶太久，「也不見得是店家問題，如果原本外脆內軟，外送悶著就不脆了」、「外送太久，熱氣把蛋餅弄溼了吧」。

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