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屏東小琉球暑假湧人潮！警每週2度登島交通大執法

東港警方登島將進行交通大執法。（警方提供）

東港警方登島將進行交通大執法。（警方提供）

2024/07/05 21:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕暑期是屏東小琉球的觀光旺季，旅客登島皆是騎乘機車在島上旅遊，不過，當地長期有不戴安全帽騎機車的行為，至今事故頻傳，今年又再傳出機車騎士未戴安全帽死亡的交通事故，為加強當地交通秩序及行車安全，東港警方暑假期間，每週將兩度增派警方登島實施實施交通大執法。

暑假到來，以親水遊憩聞名的小琉球再度吸引大批遊客前來戲水消暑，不過，人多就易出現亂象，繼日前有不明男子擅闖民宅後，而島上不戴安全帽騎行機車的行為也有增加趨勢。

警方表示，小琉球為國內知名熱門觀光旅遊景點，許多家長帶著放假的小孩全家一同到小琉球玩水享受假期，為避免龐大人、車流造成交通混亂，危害旅客及用路人的安全，東港警分局將於每週派警力前往小琉球實施交通安全大執法勤務。

警方指出，小琉球旅遊旺季於每年4至8月期間，島上遊客大部分均騎乘機車代步，經統計小琉球今年4至6月交通事故，已發生機車未戴安全帽死亡事故1件1人；受傷事故發生72件、受傷117人。

警方強調，為保障遊客至小琉球旅遊平安順暢，東港警分局規劃於7、8月暑假期間，每週2次由本島增派警力登島實施交通大執法，除持續向機車租賃業、旅宿業宣導外，並對現場民眾宣導交通安全，執法重點為取締未戴安全帽、違規停車、酒後駕車等違規行為，防止事故發生，確保旅遊安全。

東港警分局歡迎全國遊客前來觀光旅遊，呼籲用路人遵守交通規則，騎乘機車務必戴好安全帽，以維護用路人權益及安全，最後提醒行經路口慢、看、停，行人停、看、聽；開車不喝酒、酒後不開車。

東港警方登島將進行交通大執法。（警方提供）

東港警方登島將進行交通大執法。（警方提供）

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