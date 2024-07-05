屏東聯手台北101 打造花藝盛宴

萬代蘭與鵝鑾鼻燈塔。（屏東縣府提供）

2024/07/05 05:30

89樓觀景台展出蝴蝶蘭、萬代蘭詮釋《蕨．蘭之美》 融入8大景點 體驗「一秒到屏東」

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年夏天屏東縣政府與台北一○一合作，在八十九樓秘境花園觀景台以屏東特產蝴蝶蘭、萬代蘭打造花藝盛宴展，融入屏東特色景點，讓到台北一○一的國內外旅人「一秒到屏東」；屏東縣長周春米昨天出席開幕活動，歡迎遊客也能親身到屏東，感受屏東多向度的美與熱情。

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展期至9月30日 呈現陸海空觀光

台北一○一與各縣市政府合作推介台灣觀光，今年暑期以屏東為主題，邀請花藝大師凌宗湧運用蝴蝶蘭、萬代蘭共演《蕨．蘭之美》花藝盛宴；蝴蝶蘭有「蘭花之后」之稱，台灣具備成熟技術，是全球蝴蝶蘭種源最豐富的國家，享有「蝴蝶蘭王國」美譽。

屏縣是蝴蝶蘭重要育成基地，花朵大、色彩艷的萬代蘭，因插瓶壽命長受到市場喜愛，屏東氣候溫暖十分適合萬代蘭，透過品種與防雨設備的調配，已發展為全年可供應優質萬代蘭切花的重要產區。

花藝盛宴展開幕活動由台北一○一董事長張學舜與屏東縣長周春米共同主持，屏縣府特別邀請台灣原住民族文化園區娜麓灣樂舞劇團演出，展現豐富的原住民文化。

台灣唯一被三座海洋環抱縣市

周春米表示，屏東不僅是台灣的花果天堂，更是觀光旅遊勝地，屏東從最北的高樹到最南的恆春，長達近一百二十公里，也是台灣唯一被太平洋、巴士海峽、台灣海峽三座海洋環抱的縣市，屏東多向度的美與熱情，值得大家來探訪。

展場融入鵝鑾鼻燈塔、小琉球花瓶岩、砂島等美景，及推薦屏東必遊八大景點，包括大鵬灣跨海大橋、三地門飛行傘、恆春半島海岸線、小琉球、海生館及星空旅行等景點介紹，呈現陸海空都好玩的豐富觀光資源。

購買門票送一張景點明信片

展期七月一日至九月三十日，配合此次展出，屏縣府印製兩款「看海美術館擁抱貓」及「小琉球珊瑚礁岩空拍」熱門特色景點明信片，凡購買台北一○一秘境花園觀景台門票遊客即贈送一張，限量五萬份。

今年暑假台北一○一以屏東特產蝴蝶蘭、萬代蘭打造花藝盛宴展，融入屏東特色景點推展觀光。（屏東縣府提供）

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