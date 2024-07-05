拒「職業性認養」！ 屏縣動保自治條例 不得認養犬、貓規定曝

屏東縣動物之家6月底正式啟用。（記者羅欣貞攝）

2024/07/05 21:55

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣有民眾會不斷認養犬、貓，不久又棄養，為遏止該類「職業性認養」，屏東縣政府制訂「屏東縣動物保護自治條例」，規定構成4要件縣府得拒絕其認養犬、貓，今天（5日）在議會三讀通過，最快本月公告實施。

屏縣府農業處長鄭永裕表示，動物與寵物雖然都受有中央制定的動保法保護，但細節仍有模糊地帶，所以農業處特別參考其他縣市動保自治條例，再視屏東縣現況，制定一套適用屏東縣的動保自治條例，例如「縣府得拒絕認養」就是創新條例。

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鄭永裕說明，屏東縣有一種特殊狀況，有民眾會不斷認養犬、貓，不久後又棄養，還時常遭人檢舉不當飼養，又或是認養之後並非自己飼養，而是轉交給別人飼養，為遏止類似「職業性認養」惡習，特別訂此規定，舉凡「違反動物保護法曾經裁處罰鍰或經法院判決有罪確定」、「1年內曾經遺失或認養4隻以上，經評估不宜認養」、「以他人名義認養」或「其他經縣府評估不適宜認養者」，縣府得拒絕其認養。

屏東縣動物保護自治條例今天在議會三讀通過，除了祭出拒絕職業性認養條例，也針對拒絕調查取締的繁殖業者、未防止外籍移工宰殺犬貓的雇主、攜帶寵物進入公共場所卻未有防護措施的飼主開罰。

屏縣府農業處表示，屏東縣重視動物保護，繼6月底屏東縣動物之家正式啟用後，「屏東縣動物保護自治條例」再經議會三讀通過，最快本月（7月）即可公告實施，盼實施之後，能更加提升屏縣動物管理工作強度及強化飼主責任，維持公共安全及建立人與動物的和諧關係。

屏東縣動物之家環境優異。（記者羅欣貞攝）

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