暑期工讀、新鮮人找頭路看過來 台南7/3、7/9兩場徵才面試

台南就業中心於7月3日及9日連辦2場徵才面試，歡迎學生工讀與畢業新鮮人應徵求職。（圖：台南就業中心提供）

2024/07/02 20:04

〔記者王俊忠／台南報導〕打工及畢業生找工作的暑期來臨，勞動部雲嘉南分署台南就業中心為提供青年學子與社會新鮮人更多面試機會，邀請15家廠商釋出500個以上工作機會，暑期工讀有150個。正職以太陽光電系統設計師，月薪最高60K，其次太陽光電系統維運工程師50K，將於7月3日、9日連續辦理2場次現場面試。

主辦單位為鼓勵對抗酷熱夏天的早鳥朋友，將於7月9日第2場次提供30份酷暑飲品兌換券，供求職朋友面試後可就近至超商兌換清涼飲品，清涼一夏。找工作的朋友們請多把握。

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第1場次徵才，7月3日家樂福招募暑期工讀生100位，時薪183元，公開面試時間從上午9點30分至11點30分，工作內容包含商品陳列人員及清理、生鮮商品包裝及陳列、收銀結帳、傳遞活動訊息、進退貨商品對點驗收、出入口管制、拉手推車至定點、手推車保養、商品理貨、撿貨、包裝及需搬重物，工作期間從7月中旬至8月中旬。

第2場次，7月9日於下午2點至4點在南區大恩里活動中心辦理「2024求職逗陣來．就業好薪情」聯合徵才，邀請在地廠商榮美金鬱金香酒店、黑橋牌企業、德寶家電、隆晟鋁業、真時科技材料、夏都國際開發（台南分公司）、媽咪樂健康科技、東東餐飲企業、美商德盟、金華成金屬工程、八方雲集餐飲、全超開發、台南大員皇冠假日酒店、迷客夏等共14家廠商，提供太陽光電系統設計師、太陽光電系統維運工程師、維修服務工程師、助理技術員、品管工程師、倉管/生管/採購/庶務專員、司機人員、繪圖人員、研發人員、國貿人員、西餐廚師、家事服務營運-台南區區主管、居家家事服務員、會計人員、展售專員、餐廳外場接待員、房務人員、客務櫃台接待員、擠型操作員、組立人員、作業員、中秋短期作業員、中秋短期物流人員等逾400個工作機會。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，暑期來臨有不少學生在找打工機會，提醒打工學子要重視工作前的職前訓練及瞭解作業環境安全性，保護自我安全，才能體驗快樂平安的打工生活。徵才相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢，更多徵才活動，可上台灣就業通網站查詢。

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