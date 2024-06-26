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6/29苗栗徵才 600個工作機會等你來

苗栗就業中心將於6月29日在苗栗縣立體育館辦理「2024苗栗地區現場徵才活動」邀請18家企業，釋出超過600個職缺。（苗栗就業中心提供）

苗栗就業中心將於6月29日在苗栗縣立體育館辦理「2024苗栗地區現場徵才活動」邀請18家企業，釋出超過600個職缺。（苗栗就業中心提供）

2024/06/26 10:01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕為協助更多待業婦女、壯世代及應屆畢業青年加速就業，緩解企業用人需求，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心將於6月29日（星期六）上午9點至下午1點在苗栗縣立體育館（苗栗市中正路191號），辦理現場徵才活動，邀請18家優質企業參加，釋出超過600個工作機會，有電子廠釋出75個起薪34K以上職缺。

苗栗就業中心表示，此次徵才活動邀集力機電、京元電子、信邦電子、統一超商、全家超商、全聯和王品集團等科技業、零售服務業、餐飲業知名企業，提供各類技術員（師）與工程師、業務專員、儲備幹部、門市人員及餐飲服務人員等工作機會，超過6成以上歡迎二度就業婦女及中高齡者應徵。

其中，欣興電子大舉徵才，釋出75個起薪34K以上職缺；裕隆汽車誠徵對汽車製造有熱情的民眾，從事車體內外設計開發及車輛零件品質問題解析與改善等工作。以上2家企業皆設有員工冷氣宿舍，部分職缺提供免費交通車，方便苗栗地區民眾交通往返。

苗栗就業中心主任張潔如表示，勞動部為促進因家庭因素退出職場6個月以上的二度就業婦女、年滿55歲以上或年滿45歲以上依法退休者重返就業市場，推動「婦女再就業計畫」及「壯世代就業促進獎勵」，符合專案資格民眾經公立就業服務機構推介上工，自主訓練、穩定工作滿3個月還有最高6萬元獎勵金可領。

更多訊息請上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署（thmr.wda.gov.tw）或賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團查詢，或於上班日撥打免付費客服專線 0800-777-888或 苗栗就業中心037-358395。

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