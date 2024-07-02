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重機「可停機車格」！北市作法及上路進度曝光

台北市停車管理工程處在台大護理學院前徐州路試辦「機車與大型重型機車共用機車格位」。（記者林承鴻攝）

台北市停車管理工程處在台大護理學院前徐州路試辦「機車與大型重型機車共用機車格位」。（記者林承鴻攝）

2024/07/02 20:01

〔記者林承鴻／台北報導〕依照現行法規，大型重機視同汽車，無法停放機車格，常被詬病浪費空間。台北市停車管理工程處4月在市區2處地點試辦「大型重機與機車共用斜向加大停車格」，研擬開放重機停放於2個一般機車格內，已將試辦計劃提報交通部，審查結果預計1到3個月出爐，通過後實施。

截到5月底，雙北大型重型機車登記數有8萬4809輛，為提升停車空間使用效率，停管處4月在台大護理學院前徐州路、交通部會議中心前杭州路試辦「機車與大型重型機車共用機車格位」，劃設長2.5公尺的斜向停車格，停車費率比照一般機車格為一天20元，試辦計劃為期6個月。

台北市議員趙怡翔日前於台北市議會交通委員會說，重劃加大機車格雖能讓大型重機停放，但難以在全市實施，且恐有排擠一般機車格數量的疑慮，因此建議交通局開放讓2個機車格停放1台重機，斜停不會凸出機車格範圍，市議員陳宥丞也建議可在內科試辦。

停管處處長李昆振說，目前試辦大型重機與機車共用的斜向車格長度達2.5公尺，可容納99％的重機，不會侵犯到道路範圍，而斜停在2個一般機車格內也能達到同樣效果，目前已將試辦計劃報交通部審查，預計1到3個月有結果，核准後就會實施。

李昆振說，加大機車格試辦劃地點考量重機停車需求較高，及違規情形較多的地方，將持續蒐集使用者及各界意見，依同樣原則研議在其他地方試辦。停管處補充，試辦區域內的停車單上有意見回饋表單QR碼，使用者可掃描填寫提供使用意見，藉以檢視試辦成效及對後續法規修訂建議。

市議員王欣儀則關心，道路寬度不足無法劃設機車格的巷道，能否改成劃設斜向機車格？李昆振說，考量道路寬度，尤其是狹窄巷道，會以不超過60度到90度範圍，規劃斜向機車格，滿足停車需求，解決車輛會車問題。

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