台積電、鴻海都來了！高雄30企業聯合徵才 提供逾千職缺
2024/06/22 14:21
〔記者許麗娟／高雄報導〕因應畢業季到來，高雄市勞工局今（22）日上午在高雄中學體育館舉辦徵才活動，包括台積電、鴻海、義大醫院及飯店、餐飲集團等30家企業提供逾1000個職缺搶人才，過去薪水普遍不高的餐飲業，這次開出的薪資都有4萬元以上，科技產業的職缺也都相當搶手。
今天的聯合徵才活動有鼎泰豐、築間餐飲、子雋餐飲、年底將在亞灣地區開幕的高雄日航酒店，以及承億酒店、台積電、鴻海精密、高雄捷運、無印良品、義大醫院、中鋼保全等企業，釋出內外場人員、廚師、各類工程師及技術員、儲備幹部、門市人員、安全管制員、工務人員等多項職缺，短短3小時活動，吸引超過500名以上求職者前往諮詢媒合。
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針對各行業人才的薪資部分，高雄市勞工局訓練就業中心秘書何慧容表示，台積電、鴻海精密、華新等科技公司開出的職缺，經常性薪資都在4萬及4.5萬元以上，餐飲業部分，鼎泰豐、築間餐飲、子雋餐飲所開的職缺也都在4萬元以上，日航酒店的服務員職缺薪資則是3.1萬元起跳。
陳先生和翁先生現正就讀機械工程所升碩二，由於明年將畢業進入就業市場，今天先來諮詢了解未來就業的相關產業並提早做準備，2人說，台積電會是未來就業的目標，等高雄廠區蓋好，明年畢業後可望直接在高雄就業，南部科技產業鍊的發展，對於讀理工科系的他們是很大的誘因，未來就業也不用當北漂族。