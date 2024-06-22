台積電、鴻海都來了！高雄30企業聯合徵才 提供逾千職缺

高雄市勞工局今舉辦企業聯合徵才活動，30家企業釋出上千個職缺，吸引逾500人前往諮詢。（記者許麗娟攝）

2024/06/22 14:21

〔記者許麗娟／高雄報導〕因應畢業季到來，高雄市勞工局今（22）日上午在高雄中學體育館舉辦徵才活動，包括台積電、鴻海、義大醫院及飯店、餐飲集團等30家企業提供逾1000個職缺搶人才，過去薪水普遍不高的餐飲業，這次開出的薪資都有4萬元以上，科技產業的職缺也都相當搶手。

今天的聯合徵才活動有鼎泰豐、築間餐飲、子雋餐飲、年底將在亞灣地區開幕的高雄日航酒店，以及承億酒店、台積電、鴻海精密、高雄捷運、無印良品、義大醫院、中鋼保全等企業，釋出內外場人員、廚師、各類工程師及技術員、儲備幹部、門市人員、安全管制員、工務人員等多項職缺，短短3小時活動，吸引超過500名以上求職者前往諮詢媒合。

請繼續往下閱讀...

針對各行業人才的薪資部分，高雄市勞工局訓練就業中心秘書何慧容表示，台積電、鴻海精密、華新等科技公司開出的職缺，經常性薪資都在4萬及4.5萬元以上，餐飲業部分，鼎泰豐、築間餐飲、子雋餐飲所開的職缺也都在4萬元以上，日航酒店的服務員職缺薪資則是3.1萬元起跳。

陳先生和翁先生現正就讀機械工程所升碩二，由於明年將畢業進入就業市場，今天先來諮詢了解未來就業的相關產業並提早做準備，2人說，台積電會是未來就業的目標，等高雄廠區蓋好，明年畢業後可望直接在高雄就業，南部科技產業鍊的發展，對於讀理工科系的他們是很大的誘因，未來就業也不用當北漂族。

台積電徵才的攤位，不少求職者排隊等候諮詢。（記者許麗娟攝）

高雄聯合徵才活動現場相當熱絡。（記者許麗娟攝）

陳同學（左）與翁同學目前就讀碩二，明年將投入就業市場，將以進台積電為目標提早做準備。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法