大巨蛋辦演唱會何時解套？ 台北市體育局長曝後續流程

台北市體育局長王泓翔。（記者楊心慧攝）

2024/06/27 00:09

〔記者楊心慧／台北報導〕台北大巨蛋何時能辦演唱會成各界關注焦點，卻因使照註記需符合「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定而卡關，市議會國民黨團書記長張斯綱提案助解套，台北市議會大會26日下午續審提案，最後終於過關；台北市體育局長王泓翔受訪表示，只要遠雄完成消防安全、避難審查驗證，並把佐證資料送市府，體育局將依大型活動群聚自治條例召開跨局處會議審查，確保安全無虞後就可舉辦。

台北大巨蛋因前市長柯文哲任內綁下「使照註記」需符合「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定的死結，導致難以辦演唱會，雖內政部於2017年曾函示「大巨蛋不適用建築技術規則127條」，市府仍不敢放行，張斯綱則提案請市府再度行文內政部，若維持當年答覆，大巨蛋就可依照《台北市大型群聚活動安全管理自治條例》，進行審查後即可舉辦演唱會，北市議會26日續審此案，該案終於過關。

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王泓翔受訪表示，市府將會以最快時間發文內政部，再度確認大巨蛋是否仍維持2017年函示「無適用建築技術規則127條」；他也說，只要遠雄完成消防安全、避難審查驗證，並把佐證資料送市府，體育局將依大型活動群聚自治條例召開跨局處會議審查，確保安全無虞後才會舉辦。

針對天王周杰倫25日表示已空下8月檔期，就等大巨蛋；王泓翔坦言，以目前時程上來講確實是有點急迫，市府立場以安全為最重要，未來想舉辦演唱會的單位，期待他們做好規劃。

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