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4/18竹北高鐵區徵才 畢業季前開跑嗚響求職前哨戰

竹北就業中心4月18日（星期四）下午1點30分到4點，特別移師竹北市東區的中興里集會所舉辦現場徵才活動，歡迎有求職轉職需求的朋友把握機會。（竹北就業中心提供）

竹北就業中心4月18日（星期四）下午1點30分到4點，特別移師竹北市東區的中興里集會所舉辦現場徵才活動，歡迎有求職轉職需求的朋友把握機會。（竹北就業中心提供）

2024/04/14 11:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕因應新竹縣高鐵特定區的徵才與求職需求，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心4月18日（星期四）下午1點30分到4點，特別移師竹北市東區的中興里集會所舉辦現場徵才活動，共有30家廠商提供1816個職缺，其中有企業開出無工作經驗要求的專案管理師職務，薪資上看45K。

竹北就業中心主任陳玉秋表示，這次徵才活動的參與廠商，包含科技製造業、餐飲服務業及零售業。科技製造業有南茂科技、景碩科技、白金科技、寰邦科技等；其中，太陽光電能源科技釋出無工作經驗要求的專案管理師職務（PM），薪資上看45K，積極吸引青年朋友的青睞。

餐飲服務業的米塔集團、築間餐飲等企業，則主打擁有完整教育訓練體系以及透明化升遷管道，為因應畢業季的開跑嗚響前哨戰，活動當天設有專人諮詢攤位，提供青年朋友履歷面試技巧指導與職涯諮詢等服務，打造求職事前整備計畫，歡迎青年朋友把握先機多加運用。

中興里集會所位於竹北市嘉豐南路一段11號2樓，可洽詢徵才活動網站或竹北就業中心電話（03）5542564。

因應未來產業發展趨勢及青年面對的就業情勢，勞動部已自去年5月啟動「投資青年就業方案第二期」，整合教育部等11個部會資源，提出「定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職」5大目標，預計2023至2026年為期4年投入約160億元，提供多元化就業服務，幫助青年朋友尋職時獲得即時資訊與協助，詳細內容可參閱「台灣就業通」網站

竹北就業中心4月18日（星期四）下午1點30分到4點，特別移師竹北市東區的中興里集會所舉辦現場徵才活動，歡迎有求職轉職需求的朋友把握機會。（竹北就業中心提供）

竹北就業中心4月18日（星期四）下午1點30分到4點，特別移師竹北市東區的中興里集會所舉辦現場徵才活動，歡迎有求職轉職需求的朋友把握機會。（竹北就業中心提供）

4月18日在竹北市中興里集會所的徵才活動，共有30家廠商提供1816個職缺。（竹北就業中心提供）

4月18日在竹北市中興里集會所的徵才活動，共有30家廠商提供1816個職缺。（竹北就業中心提供）

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