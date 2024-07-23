開箱高流！ 高市青年局陪青年造訪音樂路

高流工作人員與學員互動交流，體驗音樂工作者職場環境。（圖由青年局提供）

2024/07/23 08:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕繼北上參訪音樂串流平台KKBOX，高市青年局第二場職場體驗轉換到亞灣地標高雄流行音樂中心，引領40多位學員踏入高流海音館、看看全台唯一完整建置的d&b聲音景觀（Soundscape）音響系統，音浪塔跟海風廣場，還遇到樂團彩排，學員直呼「大開眼界」。

亞灣最美地標的高雄流行音樂中不僅是音樂人才孵化基地，也是串連音樂產業的門戶，高市青年局音樂品牌「高速青春」職場體驗今夏前進高流海音館，感受3D沉浸式音響系統震撼效果，更首度開箱後台工作區和休息區，還到LIVE WAREHOUSE小庫觀摩樂團彩排演出，走訪音浪塔、海風廣場，實際了解音樂展演場館運作。

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青年局說明，此行參訪重頭戲是對新生代樂團扶植相當重要的場館「LIVE WAREHOUSE小庫」觀摩樂團彩排流程，包括登台前所需的清單核對、組裝器材、訊號測試到監聽系統調整，專業且精準分工才得以執行完成，讓學員對於在輕量級場館籌辦小型音樂活動有更深度認識。

其中，創作樂團「含金鵲カササギ（日文：鵲）」是去年高速青春音樂製作計畫創作組學員，以台語瞪鞋搖滾曲風為創作核心，初露鋒芒；團員NEMO表示，高速青春為樂團媒合展演，有更多演出機會，對樂團逐步打開知名度有很大幫助，如今站上高流舞台，唱給更多人聽。

高流執行長丁度嵐表示，這次青年局高速青春系列活動透過高流專業導覽規劃，帶領年輕學子走進高流多處場館，感受不同規模演出場館特性，近距離互動交流探索職場，深度認識音業產業職場，期待後續能持續推動，共同培育音樂人才。

青年局長張以理指出，高雄演唱會經濟持續發威，下半年蔡健雅、徐佳瑩等歌手輪番開唱，國際巨星Bruno Mars、英倫天團Take That接招合唱團及日本搖滾樂團ONE OK ROCK降臨港都舉辦大型演唱會，帶動周邊觀光效益，也推進音樂人才和產業需求。

高速青春學員於LIVE WAREHOUSE小庫觀摩樂團「孩子王」演出前的彩排。（圖由青年局提供）

高流工作人員進行專業導覽，帶領學子深度認識音業展館場域。（圖由青年局提供）

獨立樂團「含金鵲カササギ」為去（2023）年高速青春培育的創作樂團。（圖由青年局提供）

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