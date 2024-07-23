為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

開箱高流！ 高市青年局陪青年造訪音樂路

高流工作人員與學員互動交流，體驗音樂工作者職場環境。（圖由青年局提供）

高流工作人員與學員互動交流，體驗音樂工作者職場環境。（圖由青年局提供）

2024/07/23 08:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕繼北上參訪音樂串流平台KKBOX，高市青年局第二場職場體驗轉換到亞灣地標高雄流行音樂中心，引領40多位學員踏入高流海音館、看看全台唯一完整建置的d&b聲音景觀（Soundscape）音響系統，音浪塔跟海風廣場，還遇到樂團彩排，學員直呼「大開眼界」。

亞灣最美地標的高雄流行音樂中不僅是音樂人才孵化基地，也是串連音樂產業的門戶，高市青年局音樂品牌「高速青春」職場體驗今夏前進高流海音館，感受3D沉浸式音響系統震撼效果，更首度開箱後台工作區和休息區，還到LIVE WAREHOUSE小庫觀摩樂團彩排演出，走訪音浪塔、海風廣場，實際了解音樂展演場館運作。

青年局說明，此行參訪重頭戲是對新生代樂團扶植相當重要的場館「LIVE WAREHOUSE小庫」觀摩樂團彩排流程，包括登台前所需的清單核對、組裝器材、訊號測試到監聽系統調整，專業且精準分工才得以執行完成，讓學員對於在輕量級場館籌辦小型音樂活動有更深度認識。

其中，創作樂團「含金鵲カササギ（日文：鵲）」是去年高速青春音樂製作計畫創作組學員，以台語瞪鞋搖滾曲風為創作核心，初露鋒芒；團員NEMO表示，高速青春為樂團媒合展演，有更多演出機會，對樂團逐步打開知名度有很大幫助，如今站上高流舞台，唱給更多人聽。

高流執行長丁度嵐表示，這次青年局高速青春系列活動透過高流專業導覽規劃，帶領年輕學子走進高流多處場館，感受不同規模演出場館特性，近距離互動交流探索職場，深度認識音業產業職場，期待後續能持續推動，共同培育音樂人才。

青年局長張以理指出，高雄演唱會經濟持續發威，下半年蔡健雅、徐佳瑩等歌手輪番開唱，國際巨星Bruno Mars、英倫天團Take That接招合唱團及日本搖滾樂團ONE OK ROCK降臨港都舉辦大型演唱會，帶動周邊觀光效益，也推進音樂人才和產業需求。

高速青春學員於LIVE WAREHOUSE小庫觀摩樂團「孩子王」演出前的彩排。（圖由青年局提供）

高速青春學員於LIVE WAREHOUSE小庫觀摩樂團「孩子王」演出前的彩排。（圖由青年局提供）

高流工作人員進行專業導覽，帶領學子深度認識音業展館場域。（圖由青年局提供）

高流工作人員進行專業導覽，帶領學子深度認識音業展館場域。（圖由青年局提供）

獨立樂團「含金鵲カササギ」為去（2023）年高速青春培育的創作樂團。（圖由青年局提供）

獨立樂團「含金鵲カササギ」為去（2023）年高速青春培育的創作樂團。（圖由青年局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南-KY砸3億進駐高流「珊瑚礁群」 林百貨「Focus 13」明年試營運
2024/07/18 16:48

台南-KY砸3億進駐高流「珊瑚礁群」 林百貨「Focus 13」明年試營運
Takao Rock打狗音樂祭10/11熱力登場 首波「金聲加持」卡司今揭曉
2024/07/22 13:42

Takao Rock打狗音樂祭10/11熱力登場 首波「金聲加持」卡司今揭曉

2024 Acer Day 開跑！宏碁首款Copilot+ PC來了領軍AI新品
抓住AI浪潮 高市青年局攜手NVIDIA推5堂免費講座
2024/07/19 09:03

抓住AI浪潮 高市青年局攜手NVIDIA推5堂免費講座
高雄打狗音樂祭 公布首波「金聲」卡司
2024/07/23 05:30

高雄打狗音樂祭 公布首波「金聲」卡司

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播