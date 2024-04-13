藏壽司爆食物中毒 高雄稽查6分店3家限期改善

衛生局及食藥署人員前往藏壽司巨蛋店稽查。（高雄市衛生局提供）

2024/04/13 11:23

〔記者許麗娟／高雄報導〕日本知名連鎖品牌「藏壽司」爆發多起疑似食物中毒案，高雄市衛生局啟動藏壽司營業場所專案查核，稽查高雄6家分店，其中3家合格，3家則有部分環境疏失限期改善。

高雄市近日稽查藏壽司各分店，並於昨（12）日會同衛生福利部食品藥物管理署針對藏壽司巨蛋店及時代大道店共同稽查，查核重點包含作業環境、工作人員健康、食材來源文件保存及產品責任險等項目，查核結果3家需限期改善，不合格部分包括SKM PARK店的冷凍冷藏未定期除霜、漢神巨蛋店是保溫檯溫度未符合熱藏溫度、時代大首店為即食供食之熟食區熱藏溫度未檢測，另3家符合規定。

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另有鑑於近日發生連鎖餐飲業食品中毒事件，高雄市衛生局昨天也邀集王品集團及亞洲藏壽司公司召開食品安全會議，就近期稽查各營業點的缺失事項與潛在的風險管制點要求改善，以減少系統性風險。

衛生局表示，針對產品責任險部分，為保障消費者資訊權益，王品集團日前已響應高雄市政府政策，將投保資訊公告於門市明顯處，亞洲藏壽司公司於會議現場也立即表示將響應本項政策，以落實消費者保護工作。

衛生局及食藥署人員前往藏壽司時代大道店稽查。（高雄市衛生局提供）

藏壽司高雄6家分店稽查給果，有3家分店有部分作業及環境疏失，需限期改善。（高雄市衛生局提供）

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