「颱風尾」比颱還肥厚！鄭明典：類似莫拉克......

凱米颱風中心已離開台灣本島，但環流正與西南氣流合流，在西南海域及南部上空爆發「非常肥厚」的「颱風尾」。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇─天氣特急」）

2024/07/25 10:53

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風凱米來到台灣海峽，中心目前在新竹的西方約100公里之處，颱風環流正與西南氣流合流，有龐大的「颱風尾」移入，為中南部山區帶來兇猛雨勢，前氣象局長鄭明典表示：「莫拉克雨型特徵就類似這樣。」

前氣象局長鄭明典今（25）日上午在臉書表示，凱米颱風中心弱、外圍強、外圍與季風輻合更強，莫拉克雨型特徵就類似這樣，雲圖顯示，目前中南部山區的強降雨，不是單純地形雨，而是在海面上就發展很強的對流持續移入，所以平地雨勢也大。

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雲圖上顯示，颱風外圍環流和西南季風的輻合帶，尺度都比颱風還大，所以影響時間長，鄭明典指出，相對於莫拉克，颱風中心在陸地上24小時，這次凱米颱風中心快速通過陸地，所以這強降雨區偏在海峽上，但只是前緣就會帶來很大的降雨量。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書表示，颱風環流正與西南氣流合流，在西南海域及南部上空爆發非常肥厚的颱風尾，雲林以南與南投雨勢相當兇猛，預計會持續到今天深夜，午後台中、彰化雨勢也會增強，「颱風論壇」也直呼「現在這個配置跟莫拉克、823水災好相似」。

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