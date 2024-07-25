為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

「颱風尾」比颱還肥厚！鄭明典：類似莫拉克......

凱米颱風中心已離開台灣本島，但環流正與西南氣流合流，在西南海域及南部上空爆發「非常肥厚」的「颱風尾」。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇─天氣特急」）

凱米颱風中心已離開台灣本島，但環流正與西南氣流合流，在西南海域及南部上空爆發「非常肥厚」的「颱風尾」。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇─天氣特急」）

2024/07/25 10:53

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風凱米來到台灣海峽，中心目前在新竹的西方約100公里之處，颱風環流正與西南氣流合流，有龐大的「颱風尾」移入，為中南部山區帶來兇猛雨勢，前氣象局長鄭明典表示：「莫拉克雨型特徵就類似這樣。」

前氣象局長鄭明典今（25）日上午在臉書表示，凱米颱風中心弱、外圍強、外圍與季風輻合更強，莫拉克雨型特徵就類似這樣，雲圖顯示，目前中南部山區的強降雨，不是單純地形雨，而是在海面上就發展很強的對流持續移入，所以平地雨勢也大。

雲圖上顯示，颱風外圍環流和西南季風的輻合帶，尺度都比颱風還大，所以影響時間長，鄭明典指出，相對於莫拉克，颱風中心在陸地上24小時，這次凱米颱風中心快速通過陸地，所以這強降雨區偏在海峽上，但只是前緣就會帶來很大的降雨量。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書表示，颱風環流正與西南氣流合流，在西南海域及南部上空爆發非常肥厚的颱風尾，雲林以南與南投雨勢相當兇猛，預計會持續到今天深夜，午後台中、彰化雨勢也會增強，「颱風論壇」也直呼「現在這個配置跟莫拉克、823水災好相似」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中南部滂沱暴雨！今晨8小時多處降雨衝破500毫米
2024/07/25 08:42

中南部滂沱暴雨！今晨8小時多處降雨衝破500毫米
凱米襲台2死279傷 坦尚尼亞籍貨輪擱淺高雄外海下沉
2024/07/25 10:42

凱米襲台2死279傷 坦尚尼亞籍貨輪擱淺高雄外海下沉

支持育兒不停止！桃園好孕專車再升級 「一生好運卡」專屬優惠
不只凱米颱風！ 鄭明典：整個「季風槽」北抬上來
2024/07/24 08:41

不只凱米颱風！ 鄭明典：整個「季風槽」北抬上來
凱米颱風1狀況很特殊 鄭明典：沒見過可類比個案
2024/07/25 06:44

凱米颱風1狀況很特殊 鄭明典：沒見過可類比個案

60歲男星徒手攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥
稱颱風假決策不會有政治壓力 蔣萬安：依照多方考量
2024/07/25 10:39

稱颱風假決策不會有政治壓力 蔣萬安：依照多方考量
凱米挾豪雨灌中南部 土石流紅色警戒明恐增至近千條
2024/07/25 10:48

凱米挾豪雨灌中南部 土石流紅色警戒明恐增至近千條
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播