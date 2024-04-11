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新北藏壽司食物中毒新增6人 4分店發現衛生缺失

衛生局查核藏壽司新店威秀裕隆店。（新北市衛生局提供）

衛生局查核藏壽司新店威秀裕隆店。（新北市衛生局提供）

2024/04/11 20:13

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市衛生局追查藏壽司食品中毒案，截至今日（11日）傍晚6時，新增6名出現疑似食物中毒症狀，分別是藏壽司新莊宏匯店4人，新店威秀裕隆店2人。

衛生局同時稽查新店威秀裕隆店發現衛生缺失，另清查藏壽司其餘新北9家分店，有3家有衛生缺失，命業者缺失改正，否則將裁罰。

新北市衛生局表示，今日新增民眾4人，9日前往新莊宏匯店用餐後，出現嘔吐及腹瀉等症狀，另外民眾2人9日前往藏壽司新店威秀裕隆店用餐後，出現腹痛及腹瀉等症狀，其中1人未就醫、5人就醫後症狀緩解，當日即返家休養。

衛生局派員稽查藏壽司新店威秀裕隆店，現場發現層架及油炸機不潔、冷凍庫結霜等缺失，已命業者限期改正，若未改善完成，可依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局抽驗民眾提供的鮪魚山藥泥軍艦及秋刀魚握壽司，若結果與規定不符，複抽仍未改善可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局指出，藏壽司連續有3家分店出現疑似食品中毒通報，其中2家經衛生局要求暫停作業。衛生局清查藏壽司其餘新北9家分店，2家稽查合格，3家（中和橋和店、板橋中山遠百店及三峽學成店）現場見有設備與機具不潔及冷凍庫未定期除霜等衛生缺失，若仍未改善完成將依食安法處辦。另其餘4家分店正持續查核中。

衛生局查核藏壽司新店威秀裕隆店。（新北市衛生局提供）

衛生局查核藏壽司新店威秀裕隆店。（新北市衛生局提供）

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