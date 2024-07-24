凱米颱風亂航班 週三、週四班機異動一次看

颱風襲台，多家航空公司航班取消。圖為桃園國際機場。（資料照）

2024/07/24 08:43

〔記者蔡昀容／台北報導〕凱米颱風襲台影響航班，多家航空公司發布班機24、25日異動資訊。

長榮航空

長榮航空調整7月24日至25日往返桃園機場航班，預計取消65班、提早起飛11班、延後抵達17班。

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24日松山往返金浦、虹橋共4個航班取消，高雄小港機場24日上午航班維持正常起降，下午高雄小港往返福岡、仁川、香港、澳門共計8個航班取消。

最新航班異動訊息，請上長榮航空網站（www.evaair.com）或EVA Mobile APP查詢。

中華航空

24日取消航班，包括「桃園往返雅加達」CI761、CI762、「桃園往返上海浦東」CI503、CI504、「桃園往返帛琉」CI28、CI27 、「桃園飛往香港」CI921及「高雄往返香港」CI935、CI936；桃園飛往歐洲、美加、紐澳及深圳航班提前起飛；返台航班亦有取消或延後抵達。

最新航班狀況，請上華航網站（https://www.china-airlines.com/tw/zh），下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能查詢。

台灣虎航

24日航班異動，「桃園-首爾仁川」IT602提前至當地晚間7點起飛；「高雄往返首爾金浦」IT662、IT663取消；「名古屋-高雄」IT269提前至當地下午1點45分起飛；「名古屋-桃園」IT207延後至當地晚間6點35分起飛；「峴港-桃園」IT552延後至當地晚間7點30分起飛；「峴港-高雄」IT578提前至當地下午5點30分起飛。

25日航班異動，「首爾仁川-桃園」IT603提前至當地時間7月24日晚間11點30分起飛，且航班編號調整為IT2603。

星宇航空

24日取消台北往返航班，包含澳門JX205、JX206 香港JX235、JX236、檳城JX721、JX722、吉隆坡JX725、JX726、清邁JX751、JX752、曼谷JX741、JX745 、JX742、JX746、新加坡JX771、JX772、克拉克JX791、JX792、東京JX804、JX805、函館JX860、JX861、仙台JX862、JX863。

國泰航空

24日取消航班，「香港-台北」CX494、CX400、CX420、CX408，「台北-香港」CX495、CX443、CX421、CX565、CX451、CX531，「香港-高雄」CX432，「高雄-香港」CX431，「大阪-台北」CX565，「東京-台北」CX451，「名古屋-台北」CX531。

25日取消航班，「香港-台北」CX464、CX564、CX530、CX466，「台北-香港」CX407、CX469、CX461。

25日延飛航班，「台北-香港」CX565、CX531，「台北-大阪」CX564，「台北-名古屋」CX530，「大阪-台北」CX565 ，「名古屋-台北」CX531 。

如需進一步資訊，請瀏覽國泰航空官網。

樂桃航空

24日取消「桃園往返大阪」MM027、MM028、「桃園往返成田」MM625、MM627、「桃園往返名古屋」MM727、「桃園往返東京」MM860、「桃園往返沖繩」MM927、MM928班機。

25日取消「桃園往返成田」MM620、MM622、「桃園往返名古屋」MM722、「桃園往返東京」MM859、「桃園往返沖繩」MM923、MM924。

新加坡航空

24日飛新加坡SQ879航班，起飛時間提前至下午4點。

泰越捷航空

取消24日所有航班，包含「台北往返曼谷」VZ562、VZ563、VZ564、VZ565、VZ566、VZ567、「台北往返大阪」VZ566、VZ567。

華信航空

24日所有國內航班全天取消。

立榮航空

24日取消117架次航班取消。正常起降航班為「松山-金門」B7-8809、「台中-金門」B7-8955、B7-9211、B7-8957、「高雄-金門-高雄」B7-8911、B7-8912、「金門-嘉義」B7-8902；「台南-金門-台南」B7-8981提前至上午9點起飛，B7-8982提前至上午10點30分起飛。

德安航空

24日往返「台東-蘭嶼」、「台東-綠島」、「高雄-七美」、「澎湖-七美」航班全日取消。

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