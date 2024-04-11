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嘉縣螢火蟲季登場 鐵道、秘境、步道、部落賞螢景點大公開

2024嘉義縣螢火蟲季活動開跑，推出限定賞螢優惠遊程、親子住宿贈禮等活動。（記者王善嬿攝）

2024嘉義縣螢火蟲季活動開跑，推出限定賞螢優惠遊程、親子住宿贈禮等活動。（記者王善嬿攝）

2024/04/11 15:15

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣山區生態豐富，近年螢火蟲復育有成，共有42種螢火蟲，居全台之冠，嘉義縣政府文化觀光局結合農業部農村發展及水土保持署南投分署、旅行社及民宿業者推出「螢光派對，來嘉共舞」活動，精選22處賞螢景點，包括阿里山林鐵梨園寮車站、竹崎鄉圓潭生態園區、梅山鄉瑞里．戀戀螢光復育地、阿里山鄉里佳部落親水生態公園等賞螢景點大公開，讓遊客到鐵道、秘境、步道、部落賞螢，感受嘉義仲夏夜的螢光之美。

嘉義縣長翁章梁、農村發展及水土保持署南投分署傅桂霖、番路鄉長蕭博勝、阿里山鄉長高瑞芳等人，今齊聚公興森態園區為2024嘉義縣賞螢季活動揭開序幕。

翁章梁表示，嘉義縣有獨特的鐵道賞螢、秘境賞螢、全齡友善步道賞螢、部落賞螢，有成千上萬隻螢火蟲發光，令人驚豔，四月進入螢火蟲季節，並與雄獅旅行社業者合作推出遊程，結合嘉義縣民宿親子入住贈送禮物包，歡迎遊客到嘉義縣來一趟螢火蟲之旅。

傅桂霖表示，近年與社區協力透過如降低使用農藥等保護環境，營造螢火蟲復育生態，經與林業及自然保育署一起調查，嘉義縣共有42種螢火蟲品種，分布於竹崎、梅山、番路、阿里山、中埔鄉。

嘉義縣政府文化觀光局表示，精選嘉義縣22處賞螢景點，「鐵道賞螢」包括阿里山林鐵梨園寮、水社寮、奮起湖車站；「步道賞螢」梅山鄉竹林茶坊、竹坑溪步道，竹崎鄉圓潭生態園區、光華賞螢步道，番路鄉公興森態園區、二延平步道；「秘境賞螢」梅山鄉遇見彩虹生態村、瑞里．戀戀螢光復育地、南天巨屏、綠之戀奇異果園區，阿里山鄉豐山社區、十字社區，中埔鄉嘉義大學社口實驗林場；「部落賞螢」阿里山鄉來吉部落百合廣場、里佳部落親水生態公園、茶山部落屯阿巴娜步道、樂野部落迷糊步道、樂野部落福山古道、樂野部落阿將的家23咖啡館旁山坡。

縣府文化觀光局表示，今年與雄獅旅遊推出4條賞螢導覽觀光遊程，還有5月11日YOYO家族柳丁哥哥「名人導覽」賞螢活動，4月20日於文觀局臉書開放報名；5月平日週四入住指定合法民宿，12歲以下兒童可獲親子賞螢包，打卡贈好禮。

農村發展及水土保持署南投分署與民宿推出「平日住宿贈體驗活動」，即日起至5月平日入住指定民宿，可免費體驗包括揉茶體驗、咖啡烘焙體驗、槌染DIY等特色活動。

嘉義縣文化觀光局今天公開精選22處賞螢景點。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣文化觀光局今天公開精選22處賞螢景點。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府結合民宿業者推出名人導覽賞螢、親子住宿贈禮等活動。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府結合民宿業者推出名人導覽賞螢、親子住宿贈禮等活動。（嘉義縣政府提供）

阿里山林鐵梨園寮車站螢火蟲美景奇幻。（嘉義縣政府提供）

阿里山林鐵梨園寮車站螢火蟲美景奇幻。（嘉義縣政府提供）

4至5月是嘉義縣螢火蟲大爆發的季節。（嘉義縣政府提供）

4至5月是嘉義縣螢火蟲大爆發的季節。（嘉義縣政府提供）

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